Po navedbah časnika, ki se sklicuje na vire blizu preiskavi, so omenjeni dokument našli med številnimi dokumenti z oznako tajnosti, ki jih je policija zasegla 8. avgusta med preiskavo na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi. Washington Post ne omenja, za katero državo gre, niti ali gre za prijateljsko ali sovražno državo ZDA.

Po podatkih sodišča je FBI med preiskavo zasegel več kot 11.000 dokumentov in fotografij. Med njimi jih je 18 z oznako zelo tajno, več kot 50 z oznako tajno in 31 z oznako zaupno.

Washington Post v torkovi izdaji še piše, da so v nekaterih dokumentih podatki o ameriških operacijah z oznako zelo tajno, do katerih ne morejo niti osebe, običajno pooblaščene za dostop do takih dokumentov, temveč za dostop potrebujejo posebna pooblastila. Dostop do teh dokumentov naj bi bil celo tako omejen, da niti nekateri najvišji predstavniki za nacionalno varnost v administraciji sedanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna nimajo pooblastil za njihovo pregledovanje.

Trump je predmet preiskave zaradi suma, da je neprimerno ravnal z državnimi dokumenti. Trump trdi, da jih ima po koncu mandata pravico obdržati, vendar po zakonu pripadajo nacionalnemu arhivu.

Ameriški predsedniki morajo namreč ob odhodu s položaja vse svoje dokumente in spletno pošto predati nacionalnim arhivom, Trump pa jih je januarja 2021 odnesel iz Bele hiše na Florido. Kakršnekoli nepravilnosti zavrača, češ da je bila oznaka tajnosti z dokumentov umaknjena, ter trdi, da gre za» lov na čarovnice«.

Objavljeni nalog za preiskavo in seznam predmetov, ki jih je FBI zaplenil na Trumpovem posestvu, kažeta, da nekdanjega predsednika ZDA preiskujejo zaradi oviranja pravosodja in kršenja protivohunske zakonodaje.

Sodišče na Floridi je v ponedeljek ugodilo Trumpovi zahtevi, naj imenuje neodvisnega strokovnjaka za pregled zaseženih dokumentov. Odločitev pomeni hud poraz za pravosodno ministrstvo, ki je nedavno ocenilo, da bi neodvisni strokovnjak lahko preiskovalcem preprečil dostop do dokumentov ter tako škodoval pomembnim interesom vlade, vključno z interesi nacionalne varnosti.