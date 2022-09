Devet ljudi je po poročanju lokalnih medijev v podzemni garaži ostalo ujetih, ko so želeli od tam umakniti svoje avtomobile.

Na več območjih se sicer tudi danes nadaljuje iskanje in reševanje, po navedbah oblasti še vedno pogrešajo dva človeka.

Doslej najmočnejši tajfun letošnjega leta je Južno Korejo dosegel v torek zjutraj. Po približno dveh urah in pol močnega vetra in dežja se je oddaljil v smeri severovzhoda.

Na najbolj prizadetih območjih na jugu države je poplavilo številne ceste in polja, poškodovane so stavbe in druga infrastruktura. Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, skoraj 90.000 gospodinjstev pa je začasno ostalo brez elektrike.

Korejski polotok vsako poletje in zgodaj jeseni prizadenejo tajfuni, Hinnamnor je bil letos že enajsti. Strokovnjaki menijo, da podnebne spremembe na letni ravni ne povzročajo večjega števila neurij, vendar ocenjujejo, da so ta vse močnejša in bolj uničujoča.