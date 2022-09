Kyrgios, ki je v osmini finala zaustavil lanskega zmagovalca Rusa Danila Medvedjeva, je v trilerju s petimi nizi ostal brez polfinala na OP ZDA v New Yorku. Kyrgios je moral dva dni po izjemni zmagi proti Medvedjevu po treh urah in 39 minutah priznati premoč Rusu Hačanovu, s 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (3) in 4:6.

Med dvobojem je imel finalist Wimbledona Kyrgios težave z mečno mišico, prav tako pa vročekrvni Avstralec ni varčeval z ugovarjanjem in zmerjanjem, za kar si je prislužil novo denarno kazen.

»Uspelo mi je,« je dejal Hačanov, vidno ponosen na svoj prvi polfinale na turnirjih za grand slam. Za finale bo prekrižal lopar z Norvežanom Casperjem Ruudom.

»Končno ste mi izkazali nekaj ljubezni,« je Hačanov povedal občinstvu na tribuni, ki je večinoma ves čas dvoboja navijalo za Kyrgiosa.

»To je bil nor dvoboj, pričakoval sem, da bo tako. Pripravljen sem bil teči, se boriti vseh pet nizov. Igrala sva skoraj štiri ure, in to je bil tudi edini način, da sem premagal Nicka.«

Ruud, peti nosilec, je pred tem v treh nizih premagal Italijana Mattea Berrettinija in se kot prvi Norvežan v zgodovini turnirja uvrstil med najboljšo četverico. Če se bo uvrstil v finale, bo Ruud prevzel mesto vodilnega na moški jakostni svetovni lestvici ATP od Rusa Medvedjeva.

Znan je tudi prvi ženski polfinalni par. Finalistka Wimbledona Tunizijka Ons Jabeur se bo pomerila s Caroline Garcio.

Francozinja Garcia je v dveh nizih, s 6:3, 6:4, odpravila ameriško predstavnico Coco Gauff. Jabeur pa je pred tem v dveh nizih, s 6:4, 7:6 (4), premagala na Hrvaškem rojeno Avstralko Ajlo Tomljanović, ki je v tretjem krogu Američanko Sereno Williams poslala v teniško upokojitev. Tunizijka je postala prva Afričanka, ki se je uvrstila v polfinale turnirja v New Yorku.

Sreda oziroma četrtek bosta v znamenju preostalih četrtfinalnih dvobojev v obeh posamičnih konkurencah.

Prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, se bo pomerila proti domačinki Jessici Pegula, Čehinja Karolina Pliškova pa bo igrala proti Belorusinji Arini Sabalenka.

Američan Frances Tiafoe, ki je izločil španskega asa Rafaela Nadala, bo prekrižal lopar z Rusom Andrejem Rubljovom, medtem ko se bo Španec Carlos Alcaraz pomeril z Italijanom Jannikom Sinnerjem.