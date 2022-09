V skupini E je Dinamo v Zagrebu gostil Chelsea. Ta se je po dobri predstavi Hrvatov znašel v zaostanku v prvem polčasu, Mislav Oršić je v 13. minuti namreč zadel za 1:0. Gostitelji so bili blizu drugemu zadetku tudi v 56. minuti, ko je od daleč sprožil Stefan Ristovski, Kepa Arrizabalaga pa je žogo odbil v prečko. Chelsea je bil najbližje golu v 86. minuti, ko je Reece James zadel vratnico.

V isti skupini je Salzburg, pri katerem je Benjamin Šeško igral od 65. minute, gostil Milan in iztržil točko za 1:1. Avstrijci so v 28. minuti tudi povedli prek Noaha Okaforja, italijanski prvak pa je izenačil v 40. minuti po zadetku Alexisa Saelemaekersa.

V skupini G je Borussia Dortmund pričakovano premagala Koebenhavn, končni izid je bil 3:0. V prvem polčasu je prišla do lepe zaloge prednosti po golih Marca Reusa v 35. in Raphaela Guerreira v 42. minuti. V 86. minuti pa je Jude Bellingham postavil piko na i. Tekmo Seville in enega glavnih favoritov tekmovanja Manchester Cityja je dobil slednji s 4:0. Erling Haaland je v 20. minuti zadel za Angleže, ti pa so nato v drugem polčasu še trikrat zatresli mrežo Špancev, od tega še enkrat Haaland, ob njem pa še Phil Foden in Ruben Dias.

V skupini F je Leipzig brez pomoči Kevina Kampla visoko izgubil proti Šahtarju iz Donecka z 1:4. Marjan Šved je dvakrat zadel za Ukrajince, medtem ko se je pri Nemcih med strelce vpisal le Mohamed Simakan. Celtic je gostil branilca naslova Real Madrid, slednji pa je upravičil vlogo favorita in slavil s 3:0. Vse tri gole je dosegel v drugem polčasu, strelci pa so bili Vinicius Junior, Luka Modrić in Eden Hazard.

V skupini H je Paris Saint-Germain, ki je v ožjem krogu favoritov za končno zmago, gostil Juventus in ga premagal z 2:1. Zvezdniški napad Parižanov je udaril že v šesti minuti, ko je Neymar podal do Kyliana Mbappeja, ta pa je z volejem zadel za 1:0. Isti igralec je tudi podvojil prednost v 22. minuti. Weston McKennie je v 54. minuti z glavo le zmanjšal zaostanek Torinčanov. Zanesljivo zmago je vpisala Benfica, ki je z 2:0 odpravila Maccabi Haifo, Rafa Silva in Alejandro Grimaldo sta zadela za lizbonsko zasedbo.

V sredo bodo na sporedu tekme v skupinah od A do D. Ajax bo gostil Glasgow Rangers, Napoli bo igral proti Liverpoolu, Atletico Madrid Jana Oblaka proti Portu, Club Brugge proti Bayerju Leverkusnu, Inter Milano Samirja Handanovića proti Bayernu, Barcelona proti Viktorii Plzen, Eintracht Frankfurt proti Sportingu, Tottenham pa proti Marseillu.