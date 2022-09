Slovensko nogometno prvenstvo je trenutno tekmovanje treh hitrosti. Povsem v svojem razredu drvi Olimpija, zato ima po osmih zmagah zapored pred prvim zasledovalcem Koprom že devet točk prednosti, Maribor pa jih zaostaja že 16. V drugem razredu sta trenutno Koper, ki ima po prodajah igralcev v blagajni dva milijona evrov, a izgublja točke, in Celje, ki se očitno dviguje v formi. V tretjem razredu je preostalih sedem ekip, ki zelo nihajo iz tekme v tekmo in imajo številne probleme.

Potem ko je Olimpija prvih sedem zmag dosegla tako, da je po vodstvu tekmo mirno pripeljala do konca, je na lokalnem derbiju z Domžalami pokazala še zmagovalno miselnost, s katero je zrežirala velik preobrat, potem ko je bila že na skoraj na kolenih. »Ko je bilo najtežje, je ekipa pokazala, kakšen je njen značaj. Trener je ob polčasu zadel z menjavo, saj mi je bilo ob Ruiju Pedru precej lažje. V prvem polčasu sem bil osamljen med branilci Domžal in nisem imel prostora,« je bil po tekmi navdušen strelec dveh golov Mustafa Nukić, ki soigralce opozarja, da še ni čas za evforijo, saj je prvenstvo še zelo dolgo. »Z Mariborom se ne obremenjujemo, saj trenutno ni naš konkurent, ampak smo osredotočeni predvsem nase. Tudi mi bomo padli v krizo, oni pa se bodo dvignili, zato je treba uživati v trenutku in še naprej delati tako, kot smo doslej,« je dodal Nukić. Olimpija je šele tretjič v zgodovini prve lige zmagala po zaostanku 0:2 (vir OptaŽabar): julija 2019 proti Domžalam (4:2), oktobra 2019 proti Triglavu (3:2) in septembra 2022 proti Domžalam (3:2). »To je doslej naša največja zmaga. Lahko je zmagovati, ko vodiš, ob zaostanku pa je to precej težje. Že med odmorom sem v garderobi videl ekipo, ki je verjela v preobrat in zmago. Ker smo ekipa, ki jo vsi želijo premagati, nam bo vse težje,« je bil jasen trener Olimpije Albert Riera.

Poleg Olimpije je trenutno najbolj vroča ekipa Celje, ki je na zadnjih štirih tekmah osvojilo deset točk in začelo upravičevati velike investicije v igralski kader. Celjani igrajo na izkušnje in veliko teka Nina Koutra ter na igrivost dveh mladih napadalcev iz Afrike. Prvi je Nigerijec Charels Ikwuemesi, ki s svojo hitrostjo in surovo močjo razmetava obrambe tekmeca in bo ligo hitro prerasel. Drugi je Nene Gbamble iz Slonokoščene obale. Če bosta dodala še konstantnost v svoji igri, bo Celje težko ustaviti. Dobra forma Celja obeta v soboto spektakuleran derbi z Olimpijo, na katerem bodo gostitelji skušali ustaviti vodilno ekipo lige, zmanjšati zaostanek in dati tekmecem upanje, da so ranljivi tudi Ljubljančani.

Športni direktor Mure Denis Rajbar, ki je v klub pripeljal deset novih igralcev, od tega osem tujcev, je zavrnil možnost zamenjave trenerja Damirja Čontala. Osem točk Maribora iz osmih tekem je najslabši izkupiček v zgodovini tekmovanja. Simon Rožman je moral lani oditi po osmih tekmah, ko je osvojil 13 točk. V Ljudskem vrtu na vse načine iščejo pot iz krize in med njih spada tudi odločitev kapetana Roka Kronavetra, ki je pred mediji ostro kritiziral odnos mlajših soigralcev do dresa Maribora.