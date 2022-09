»Nisem presenečen, da so Ukrajinci v osmini finala premagali Nizozemce. Presenečen sem le v toliko, da so do zmage prišli tako gladko. Res je, da je Ukrajina na svetovno prvenstvo prišla v nekoliko drugačnih okoliščinah, ampak to še zdaleč ni naivna ekipa,« se je pred včerajšnjim popoldanskim treningom slovenskih odbojkarjev ponedeljkove tekme osmine finala SP dotaknil njihov bloker Jan Kozamernik. Z devetimi bloki ob Klemnu Čebulju najboljši bloker slovenske reprezentance – po enega več sta na štirih tekmah dosegla recimo Ukrajinca Maksim Drozd in Jurij Semenjuk – je še dodatno pojasnil, zakaj ga ponedeljkova zmaga nocojšnjih tekmecev ni presenetila. »Ukrajina je svetovni lestvici na 15. mestu, Nizozemska je le dve mesti višje, mi smo na osmem mestu. Že v prvem delu SP je igrala dobro, namučila Srbijo, predvsem pa je na najboljši možni način izkoristila svoje telesne predispozicije, višino v napadu in moč. Mislim tudi, da Nizozemci niso najbolj resno vstopili v tekmo,« je dodal Kozamernik.

Vse to bo dobro opozorilo tudi za slovensko izbrano vrsto. »Vsekakor, ampak pod podoben pritisk smo bili postavljeni že pred drugo tekmo z Nemčijo, ko so vsi od nas pričakovali zmago. S tem smo se morali soočiti in nekaj podobnega nas čaka zdaj. Ukrajinci so fizična ekipa, odlični so v bloku, zato nam zagotovo ne bodo dovolili, da bi na lahek način zaključevali napade. Izredno nevarni so na servisu, zato bomo morali igrati potrpežljivo, uveljaviti svojo tehnično kakovost, nikakor pa jim ne bomo smeli podarjati lahkih točk,« je še dejal 25-letni Ljubljančan, ki je prepričan, da bodo prednost slovenske reprezentance predstavljali navijači in dejstvo, da že imajo veliko izkušenj s takšnimi tekmami.

»Takšne evforije, kot jo naredijo naši navijači, nisem začutil v nobeni drugi dvorani, pa smo igrali tudi že pred več kot 11, 12 tisoč gledalci. Nikjer ni bilo niti približno tako glasno in to bodo na svoji koži občutili tudi Ukrajinci. Zanje bo to nekaj novega. Poleg tega za nas ne bo prva takšna tekma, zato bo pomembno, da umirimo evforijo, ki se dogaja okoli nas, ostanemo mirni in se popolnoma osredotočimo na to, kar nas na tekmi z Ukrajino čaka,« opozarja Kozamernik.

Ukrajinci do zdaj prav veliko uspeha na velikih tekmovanjih niso imeli. Letošnje SP je njihovo drugo, prvo je bilo leta 1998 na Japonskem, ko so bili deseti. Na evropskih prvenstvih so bili najvišje leta 1993 na šestem mestu, sedmi pa pred tremi leti in leta 1997. Ukrajina ima v svoji ekipi dva levoroka odbojkarja, sprejemalca Olega Plotnickega, ki je s 13 asi do zdaj najboljši izvajalec začetnih udarcev na SP, in korektorja Vasila Tupčija, oba blokerja, Drozda in Semenjuka pa smo že omenili. Čeprav je težko pričakovati, da bo Ukrajincem začetni udarec še enkrat tako stekel kot proti Nizozemski, Zoran Kedačič, pomočnik slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja opozarja: »Ali se to lahko ponovi ali ne, niti ni pomembno. Moje mnenje je, da se lahko ponovi, zato bomo morali biti na to pripravljeni. Ne smemo si dovoliti lastnih napak, njih bo treba prisiliti, da grešijo.« Argentina je postala sedma četrtfinalistka svetovnega prvenstva, potem je v Gliwicah na Poljskem ugnala Srbijo s 3:0 (-23, -21, -23).