Smrti botrovala splet nesrečnih okoliščin in usoda

Na celjskem sodišču se je sedem let po tragični smrti sedemletne deklice, ki je s kolesom zapeljala na neurejeno bankino, padla in se tako hudo poškodovala, da je umrla, začelo sojenje trem zaposlenim v celjski družbi Vodovod-Kanalizacija. Tožilstvo jim očita opustitev nadzora v javnem prometu. A so vsi krivdo zavrnili, dogodek pa močno obžalujejo.