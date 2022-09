Včerajšnja primopredaja oblasti na Otoku se je začela z jutranjim hvalisavim poslovilnim govorom Borisa Johnsona. Nadaljevala se je z ločenima poletoma Johnsona in nove premierke Liz Truss v Balmoral, kjer je kraljica, ki je tam na tradicionalnih letnih počitnicah, najprej sprejela njegov odstop in potem njej naročila, naj ustanovi novo vlado. Čeprav tej ceremoniji rečejo »poljubljanje rok« (monarha), tega že dolgo ne zahtevajo. Odhajajoči in prihajajoči premier se samo rokujeta z monarhom, prej pa se mu, če želita, priklonita. Theresa May naj se ne bi samo globoko nerodno priklonila, ampak je na svojo željo tudi poljubila kraljičini roki.

Neresno Johnsonovo slovo

Primopredaja oblasti se je končala z nastopnim govorom nove premierke, ki naj bi ji predhodnik, po lastnih besedah, prepustil cvetočo državo, čeprav mnogi mislijo, da je to (za Trussovo) najtežja primopredaja oblasti na Otoku po letu 1945. Johnson se je poslovil ... po johnsonovsko. Neresno. Z besedami pujsa iz klasične risanke (Looney tunes) Svinjski prašič in prijatelji!. »To je to, ljudje! Zdaj sem kot ena od tistih pospeševalnih raket, ki je opravila svojo funkcijo, in nežno se bom vrnil v ozračje ter nevidno pljusknil v kakšen odročen neznan kot Pacifika in vladi ponudil nič drugega kot najbolj gorečo podporo,« je dejal v samosvojem slogu.

Veliko se je hvalil. Britanijo, ki jo prepušča Trussovi, je opisal v rožnatih barvah, čeprav je na pragu najhujše krize v zadnjih tridesetih letih. V blodnjah do zadnjega, bi lahko rekli. Trussova bo morala hitro ukrepati proti draginjski in drugim krizam, na primer v zdravstvu, ki je na kolenih, če želi politično preživeti do zime, v kateri napovedujejo recesijo, zatemnitve (izklapljanje elektrike) in splošne stavke.

Neresen nastopni govor

Tresla se je gora, rodila se je miš! Z drugimi besedami: napovedovali so najpomembnejši govor njene politične kariere, ki ga zaradi dežja skoraj ni bilo. Pa je nenadoma nehalo deževati. To je bil njen prvi premierski govor vsem Britancem, ne pa kampanjski govor samo članom konservativne stranke, ki so jo izvolili. V njem naj bi Liz Truss rojakom, soočenim z astronomskimi položnicami za energente in več kot desetodstotno inflacijo, sporočila, kako jim bo pomagala, pa ga je (spet) začela s slavospevom osramočenemu predhodniku.

»Boris Johnson je poskrbel za brexit (pred referendumom je bila proti brexitu, op. p.), za cepivo proti covidu (mar res, op. p.) in se postavil proti ruski agresiji na Ukrajino (ni bil edini, se je pa s tem hotel rešiti, op. p.). Zgodovina ga bo videla kot zelo pomembnega premierja,« je uvodoma ocenila Trussova. Jo je res tako strah rovarjenja predhodnika Johnsona, ki ostaja konservativni poslanec, menda razdvojen med tem, da se poskusi vrniti na oblast, in mlatenjem denarja s pisanjem kolumn in govori, s katerimi naj bi zlahka zaslužil 2,3 milijona evrov na leto, okoli desetkrat več, kot je zaslužil kot premier (ostaja mu poslanska plača, ki je blizu sto tisoč evrov na leto)?

Neuresničene napovedi

Napovedovali so, da bo Trussova sporočila do leto in pol dolgo zamrznitev visokih cen energentov, ki se bodo oktobra podražili za dodatnih 80 odstotkov, in sto milijard funtov vreden sveženj pomoči Otočanom (skoraj še enkrat več, kot znaša pomoč državljanom, ki jo je sporočila nemška vlada), pa je napovedala samo to, da bo ukrepala še ta teden.

Za energetsko krizo je obdolžila samo Putina, frazeološko pa napovedala svoje prve tri prioritete: gospodarsko rast, spoprijemanje z energetsko krizo in izboljšanje zdravstvenega varstva. Dejala je, da ima »drzen načrt za gospodarsko rast«. To je bilo skoraj vse. Nobenih podrobnosti, nič konkretnega. Spet je govorila o svoji zimzeleni temi, znižanju davkov, ki je glasba za ušesa bogatih Otočanov in konservativnih donatorjev. Poznavalci so izračunali, da bi bili s tem najrevnejši na Otoku na boljšem za dobrih sedem funtov, najbogatejši pa za 1800 funtov.