Medtem ko je ruska vojska v defenzivi, zlasti na jugu Ukrajine, kjer je okupirana regija Herson »zaradi varnostne situacije« preložila referendum o priključitvi k Rusiji, pa je predsednik Vladimir Putin sprejel »novo« zunanjepolitično doktrino. Na 31 straneh dokumenta piše, da mora Rusija sodelovati s slovanskimi narodi, Kitajsko, Indijo, Bližnjim vzhodom, Latinsko Ameriko in Afriko, predvsem pa »varovati, ohranjati in razvijati tradicije in ideale ruskega sveta« ter zato »podpirati v tujini živeče rojake, s tem da uveljavlja njihove pravice, varuje njihove interese in njihovo rusko kulturno identiteto«.

Pojem »ruski svet« je nastal v krogih ruskih šovinistov še v času carstva, pravzaprav je bil eno z njim in je pod navidezno duhovno vsebino skrival kolonialno-imperialistično bistvo. Putinov režim in njegovi privrženci pa pod tem pojmom skrivajo težnjo, da obnovijo Rusijo v mejah Sovjetske zveze ali celo carstva. Tako je sprožitev »specialne operacije« 24. februarja Putin upravičil z domnevnim zatiranje ruske manjšine v Ukrajini.

Putin upa na kitajsko orožje

Sicer je bil v torek Putin na ruskem Daljnem vzhodu na sklepnem delu enotedenskih vojaških vaj, na katerih poleg Rusije sodelujejo tudi Kitajska, Indija, Laos, Mongolija, Nikaragva in Sirija. Peking je poslal več kot 2000 vojakov, 21 bojnih letal in tri vojaške ladje. Putin zdaj toliko bolj upa, da mu bo »prijatelj« Xi Jinping vendarle začel pošiljati orožje. A kitajski voditelj, ki sicer navdušeno kupuje rusko nafto po znižani ceni, se boji ameriških sankcij, ker bi te še dodatno poslabšale že tako velike težave kitajskega gospodarstva.

Dnevnik New York Times pa je od ameriških obveščevalcev izvedel, da je Rusija kupila topovske granate in rakete od Severne Koreje, ki postaja dobavitelj orožja za Rusijo. Od Irana pa je ruska vojska že kupila drone. Takšna brezpilotna letala, ki jih je ruska vojska veliko izgubila, imajo odločilno vlogo v izvidniških letih, pa tudi v neposrednih napadih, a veliko boljši od iranskih so turški droni, ki jih uporablja ukrajinska vojska. Putinovo kupovanje orožja v Iranu in Severni Koreji, ki nista tehnološka asa, je dokaz težav ruske vojske pri preskrbovanju z orožjem in strelivom. Severna Koreja in Iran pa se ne bojita zahodnih sankcij, ker sta že njihovi tarči.

Bajni zaslužki Rusije

Pod zahodnimi sankcijami je tudi Rusija. Vendar je finski Center za raziskave o energiji in čistem zraku zdaj prišel na dan z oceno, da je Rusija v prvih šestih mesecih vojne, od konca februarja do konca avgusta, zaslužila 158 milijard evrov z izvozom nafte, plina in premoga. Pri tem je ruska prodaja teh fosilnih goriv v EU dosegla kar polovico te vrednosti, na Kitajsko malo več kot petino.

Precej ostro pa je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan za evropsko energetsko krizo, ki je ob ustavitvi dobav ruskega plina vse hujša, naprtil krivdo na EU: »Evropa žanje, kar je sejala. Sankcije so Putina prisilile, da je rekel: »Če boste delali tako, bom pa jaz tako.«