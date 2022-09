Pri jeziku diskriminirani Albanci in drugi Neslovani

Tuji delavci so v Sloveniji vse bolj iskani, a zakonodaja pred njih postavlja vrsto ovir. Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so pri pogoju znanja slovenščine diskriminirani zlasti Albanci s Kosova in iz Severne Makedonije. Izpit iz slovenščine sicer ni težak, a bi moral tečaj trajati dlje, pravijo strokovnjaki.