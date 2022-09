V Vilenici nagrajena latvijska pesnica

S komparativističnim kolokvijem, z nekaj nastopi slovenskih avtorjev in s tržaško podelitvijo nagrade Srednjeevropske pobude hrvaški pisateljici Luizi Bouharaoui se je včeraj začelo pisateljsko srečanje Vilenica 2022, ki bo trajalo do sobote. Tokrat pa v sozvočju z vojnimi, političnimi in družbenimi dogajanji potekalo pod geslom Kako daleč je dom?