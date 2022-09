Levica, nekaj časa je še ...

Potem ko je od kandidature za predsednico države odstopila Marta Kos iz Gibanja Svoboda, so se karte (beri: imena) očitno začele mešati na novo. Včeraj je svojega kandidata imenovala celo Nova Slovenija, ko pa so ja vsi pričakovali, da bodo podprli hudo neodvisnega Anžeta Logarja. No, v predsedniški boj se bo očitno podala tudi vladna Levica. Je pa res, da še ne vedo čisto dobro, koga bi kandidirali. Za začetek bodo odprli postopek evidentiranja. Nakar se bodo še malce sestajali, pa se potem sestajali še v ožjem krogu, pa pri koordinatorju še malo koordinirali, pa glasovali in izbirali in … saj veste, kako to gre po navadi v Levici. Ker smo mi sila dobronamerna rubrika, Levici sporočamo, da so volitve za predsednika države 23. oktobra. To je čez dobrih šest tednov! Nam je sicer čisto vseeno, nič se ne vtikamo, ampak do takrat bi bilo pa fino, da poveste, koga imate v mislih. No, saj ne nazadnje lahko poveste, da bo za vas kandidiral(a) ta in ta tudi 24. oktobra, ampak prav veliko haska od tega ne bo. Mimogrede, v Svobodi so glede predsedniške tekme zdaj povsem svobodni. Zna biti, da so že pozabili, da so tam enkrat konec oktobra neke volitve …