To je prvo, česar bi se vlada morala zavedati. Če ji dogajanja na RTV ne bo uspelo urediti po pričakovanjih volivcev, ki so jih izvolili, in če ji torej ne bo uspelo ustaviti desnega udara, se bo to kmalu pokazalo v izgubi podpore volivcev.

Vlada bi se recimo morala zavedati, da je bilo veliko njihovih volivcev gledalcev oddaje Studio City. Ti hočejo oddajo nazaj. In to, kar se zdaj dogaja na RTV oziroma TVS, ti volivci vidijo kot dokaz za opravilno nesposobnost vlade. Po logiki: »Na oblasti so, pa ne morejo urediti te zadeve. Zakaj smo jih pa volili?« Po mojih informacijah iz baze se takšno videnje situacije že širi. Nevarno širi.

Jasno je tudi, kaj bi vlada morala narediti. In to takoj. Uporabiti bi morala vse zakonite načine in poti, da dokaže, da je delovanje sedanjega vodstva RTV nezakonito. In te nezakonitosti od primera do primera razkriti. Jih začeti kazensko preganjati. Tako delovanje kot njihove nosilce. Novinarji na TVS bi morali stavkati. Resno stavkati. Stavkati tako, da bi bili TV-ekrani črni. Brez programa.

In ne nazadnje, vsak pameten predsednik vlade bi v takšni situaciji nagovoril volivce. In jim pojasnil, da je to, čemur so priča, delovanje globoke države. Ne tiste socialistične. Ampak sedanje, postsocialistične. Večer/Fokuspokus