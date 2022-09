Danes z veliko težavo v obstoječem Kulturnem domu prizadevna direktorica Pavla Jarc s prav izjemno ekipo sodelavk ustvarjajo čudeže. Vrhunski glasbeni dogodki, galerijske dejavnosti in druge vsebine s področja kulture nas uvrščajo v sam vrh, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše čez mejo. Stopamo ob Cankarjevemu domu, mariborski kulturni ponudbi, in to kljub najslabšim pogojem.

Razmišljanja, da bi obstoječi KD širili z dozidavami in podobnimi eksperimenti, ne vodijo nikamor. Ob sodišču je že rezerviran prostor, potrebnih je nekaj vizij in korajže, pa lahko na tem prostoru zraste nov Kulturni center, nam vsem v ponos in zadovoljstvo.

Veliko je govora o »medmestju«. Ponudimo sosedom naš novo zgrajen Kulturni center, saj sami ne premorejo ustrezne koncertne dvorane ali sodobne galerije. Z vsebinami v Kulturnem centru lahko povabimo publiko iz tega dela Evrope, omogočimo uresničevanje idej izjemnih domačih umetnikov (A. Gadžijeva, A. Šuligoj in drugih), mogoče ponudimo oddaljenim obiskovalcem tudi kvalitetne mjuzikle po ideji Sergeja Pelhana, razširimo že uveljavljeni poletni festival Saxogo, pa Pikxxelpoint in še bi lahko našteval.

Uporabniki kulturnih dobrin bomo šli jeseni na volitve. Prepričan sem, da bo izvoljen kandidat ali kandidatka, ki bo predstavil realno vizijo izgradnje Kulturnega centra. Obenem pa zelo upam, da bo za novega direktorja EPK25 izbrana oseba, ki bo imela pravilen odnos do omenjene investicije v želji, da nam po preteku EPK ostane kaj več kot le števec, ki bo beležil število dogodkov in obiskovalcev.

Če se bo končno zadeva premaknila z mrtve točke, kjer je že več kot 40 let, potem bo to najlepše darilo Novi Gorici za 75-letnico. Že sedaj pa lahko nov, res še ne zgrajeni Kulturni center poimenujemo po Borisu Pahorju.

Mirko Brulc, Vitovlje