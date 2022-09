Dvaintridesetletni Kisovčan je nekaj kilometrov pred ciljem na zadnjem krajšem vzponu silovito napadel, sledili pa so mu lahko le štirje kolesarji, med katerimi je bil tudi Pedersen (Trek-Segafredo), ki je prepričljivo dobil sprint. Slavil je 26. zmago v karieri in drugo na letošnji španski pentlji.

»Vsi v ekipi so trdo garali za to zmago. Moštvenemu kolegu sem obljubil zmago, potem ko se mu je rodila hčerka, on pa zaradi dirke ni mogel biti ob ženi. Nisem pričakoval, da bo Roglič napadel, Ackermann pa je opravil dobro delo in se držal njegovega kolesa. To je bil pameten napad, dobra poteza, vsi smo bili na meji. Veliko energije sem porabil, da sem ju ujel. Po etapi sem želel iti do Rogliča, a sem ga videl, kako sedi na tleh z raztrganim dresom. Res je škoda, da je padel. Ni imel sreče to sezono. Upam, da ni prehudo in bo lahko nadaljeval ter se boril za skupno zmago na Vuelti,« je po etapi organizatorjem dejal Pedersen.

Roglič se je v sprintu, v katerem bi bil sicer nemočen proti izrazitejšim sprinterjem, postavil na zadnje mesto, a nato zadel ob kolo Britanca Freda Wrighta (Bahrain-Victorious) in močno treščil ob tla.

»Bilo je težje, kot sem pričakoval, sploh na tistem zadnjem 'kuclju'. Mislil sem, da bo ena od sprinterskih ekip nadzorovala položaj, a ko je Primož Roglič krenil, sem bil na kolenih, komaj sem držal ritem. Bil je neverjeten. Kar se tiče padca, sem bil blokiran od Rogliča. Ne vem, želel sem mimo po levi strani, on pa je prišel prav s te strani. Dotaknila sva se, ni pa bilo nobene namere, zato upam, da je z njim vse v redu,« je padec in zaključek etape ocenil na koncu četrtouvrščeni Wright.

Po koncu etape je imel slovenski as in trikratni zaporedni zmagovalec Vuelte močno okrvavljeno nogo in roko, držal pa se je tudi za komolec, ramo in prsi. Za zdaj še ni jasno, kako bo z njegovim nadaljevanjem Vuelte, je pa po informacijah Eurosporta in GCN že obiskal zdravnika. Po poročanju obeh omenjenih medijev jo je odnesel brez zlomov, a s številnimi odrgninami.

Če je bil prvi del etape precej miren, je bilo zadnjih 15 km eksplozivnih in nepredvidljivih. Roglič se je v zadnjih kilometrih ves čas držal v ospredju, nato pa na zadnjem strmejšem vzponu 2,7 km pred ciljem silovito pospešil in se znebil vseh tekmecev za skupno zmago.

Vodilni Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) je istočasno preluknjal gumo in moral počakati na novo kolo. Vseeno mu bodo zaradi pravila 3 km v sprinterskih etapah bržčas pripisali čas druge večje skupine, ki je ciljno črto prečkala osem sekund za zmagovalcem. Sam je sicer zaostal dobre tri minute, a komisarji so nato pregledali vse posnetke in njegovo kolo ter mu dosodili čas druge skupine.

V skupnem seštevku je Roglič kljub padcu nadoknadil osem sekund v primerjavi Evenepoelom in ima zdaj 1:26 minute zaostanka. Tretji Španec Enric Mas (Movistar) zaostaja 2:01 minute. Drugi slovenski kolesar Jan Polanc (UAE Team Emirates) je danes zasedel 30. mesto z zaostankom osmih sekund, v skupnem seštevku je ostal 13. (+15:08).

»Imel sem preluknjano zadnje kolo, poleg tega pa nisem bil v najboljši poziciji. Včeraj smo si ogledali traso, bilo je zelo spolzko, zato sem bil zaskrbljen v zadnjih petih kilometrih. Nekaj pozicij sem izgubil in se nato želel pomikati naprej po klancu navzgor. Toda moje zadnje kolo je bilo preluknjano,« je dejal Evenepoel, ki je obdržal rdečo majico zaradi sprinterskega pravila.

»Srečen sem zaradi pravila 3 km, saj bi sicer izgubil veliko časa. V ciljnem izteku sem videl Primoža, da je padel. Upam, da bo lahko nadaljeval dirko. Pričakovali smo njegov napad v takšnih zaključkih, v katerih blesti. Prav zaradi tega je še večja škoda, da je padel, res upam, da je z njim vse v redu,« je še dodal 22-letni Belgijec.

V sredo bo na sporedu razgibana etapa od Aracene do samostana Tentudio (162,3 km). V zadnjem delu stopničastega vzpona, ki je sicer dolg 10 km, je do cilja odsek štirih km s povprečnim naklonom nekaj več kot sedem odstotkov.