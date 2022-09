Kapetan Tine Urnaut in reprezentančni kolegi so si v ponedeljek z zanimanjem ogledali obračun Ukrajincev in Nizozemcev, ki so ga presenetljivo gladko s 3:0 v nizih dobili prvi.

Čeprav so bili nizozemski odbojkarji nekoliko favorizirani, so Ukrajinci ujeli sijajen dan ter s servisom oddaljili tekmeca od mreže in posledično dobili igro v bloku. S to prvino igre so dosegli kar 12 neposrednih točk, Nizozemci le eno.

Tudi slovenski bloker Jan Kozamernik opozarja na moč ukrajinskega servisa, ki se je izrazil v velikanski premoči v blok-obrambi. »Definitivno so zelo fizično močni, igrajo zelo močno v bloku, zagotovo ne bodo pustili, da bomo zaključevali enostavne žoge. Vemo, da če jim servis steče, lahko na nas ustvarijo velik pritisk. Treba jih bo omejiti, ne dopuščati lahkih točk in paziti, da se ne razigrajo. Če bomo dobro servirali in se branili na njihov servis, bomo na poti do uspeha. Moramo biti potrpežljivi in izkoristiti našo tehnično kakovost.«

Ustaviti bo treba predvsem podajalsko-blokersko navezo Vitalij Ščitko-Jurij Semenjuk ter levoroka sprejemalca Oleha Plotnickija in korektorja Vasila Tupčija. Plotnicki je s 13 asi najboljši server SP in z 61 točkami najboljši posameznik Ukrajincev.

»Niti me niso presenetili, poznamo posameznike ukrajinske reprezentance. Gojijo zelo trd slog igre, to je ruska odbojkarska šola. Nimajo takšne višine kot Rusi, a so zelo skočni. Imajo dva neugodna levoroka napadalca, oba sta zelo kakovostna, hitra, leva roka je zelo hitra in to bo treba paziti. Ne smemo si dovoliti lastnih napak, njih je treba prisiliti, da grešijo,« je po gladki zmagi proti Nizozemski dejala desna roka slovenskega selektorja Zoran Kedačič.

Pomočnik Gheorgheja Cretuja, ki od 8. avgusta sedi na slovenski klopi, je izpostavil, da kljub slabšemu rankingu podcenjevanja ne bo. Četudi je Ukrajina šele po odvzemu prvenstva Rusiji in njihove diskvalifikacije prišla do mesta na SP. »Definitivno ne bomo koga podcenjevali, ga tudi ne bi, ker je vložek enostavno prevelik. V četrtfinalu nasprotnika ne moreš podcenjevati, ker lahko greš hitro domov. To se kaže na tem tekmovanju, saj moraš biti 100-odstotno v igri. Vemo, kakšen je vložek; Katovice in boj za kolajne. Ničesar ne bomo prepuščali naključju, ne bomo lahkomiselni, držali se bomo tega, kar si bomo zadali taktično, in dvoboj odigrali maksimalno zbrano,« je še dodal Kedačič.

V slovenski vrsti pričakujejo tesen obračun, ki ga bodo odločile malenkosti in dnevna forma. Domačini so imeli za pripravo dva dni več, saj so svoj obračun osmine finala odigrali v soboto, ko so Nemčijo ugnali s 3:1 v nizih. Pred tem so istega tekmeca v tretjem krogu skupine D ugnali še s 3:0, prav tako s 3:0 Kamerun v prvem, v drugem krogu pa so zabeležili tesen poraz v poslastici proti Franciji (2:3).

Slovenska izbrana vrsta si lahko tudi na zadnji tekmi v Stožicah obeta izrazito podporo na tribunah, nekaj, česar Ukrajinci v ponedeljkovem obračunu niso občutili. Tako rekoč od samega začetka igrajo pred skromno zapolnjenimi tribunami, najprej v Katovicah na Poljskem, v ponedeljek pa še v petinsko zasedenih (2400) Stožicah. Zdaj jih v največji slovenski dvorani čaka povsem drugačno vzdušje in polne tribune. To izpostavlja tudi Kozamernik.

»Videli smo pri mnogih ekipah, ki so prišle sem, da ni lahko igrati prvič v tej dvorani. Pred takšnim občinstvom in 'džumbusom', ki ga ustvari, je vse to dodaten pritisk. Videli smo, da se je Francozom zatresla roka, tudi večjim ekipam se je in smo jih premagali. Definitivno jim ne bo lahko. Če bomo dobro začeli skupaj z navijači, bomo lažje tekmo pripeljali do konca,« je o tem dejal slovenski bloker.

Ukrajinci so v prvem delu tekmovanja igrali v skupini A, kjer pa niso blesteli tako kot proti Nizozemcem. V prvem krogu so zabeležili poraz s Srbijo z 0:3, a so imeli predvsem v prvem nizu tri priložnosti za vodstvo. Blizu so bili tudi v tretjem, a so Srbi po izenačenju na 18:18 hitro postavili stvari na svoje mesto.

Nato sta sledili tekmi, v katerih so varovanci Ugisa Krastinsa upravičili vlogo favoritov in premagali Tunizijo (3:0) ter Portoriko (3:1).