Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) se po kampanjah za zamenjavo dobavitelja elektrike in plina, nakupa klimatskih naprav in kaminskih peči na pelete podajajo v novo kampanjo skupinskega nakupa energijsko učinkovite naprave. Tokrat potrošnike vabijo k nakupu sušilnih strojev s toplotno črpalko, ki so se dobro odrezali na njihovih neodvisnih primerjalnih testih. Prednosti tovrstnega skupinskega nakupa naprave pod vodstvom potrošniške organizacije je zlasti možnost nakupa kakovostne in energijsko učinkovite naprave po ugodni ceni in brez preglavic za potrošnika.

Za do 15 odstotkov cenejše naprave

V prvi fazi na ZPS zbirajo nezavezujoče prijave zainteresiranih potrošnikov, in sicer na spletni strani skupinskinakupzps.si. V drugi polovici oktobra bodo predstavili izbranega ponudnika in modele, ki bodo na voljo v skupinskem nakupu. Takrat bodo prijavljeni potrošniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa in se prosto odločili, ali bodo aparat kupili ali ne. Odločitev bodo morali nato sprejeti do konca novembra oziroma do prodaje zagotovljenih količin.

Na ZPS so se pri tem povezali z vsemi večjimi ponudniki aparatov na trgu, večina od njih pa se je prijavila tudi na javni razpis. V ožji izbor so se nato uvrstili trije oziroma štirje, s katerimi še potekajo usklajevanja o končnih cenah, je povedal vodja testiranja na ZPS Boštjan Okorn. Usklajevanja o končnih cenah, ki bi lahko bile sicer po njegovih besedah v primerjavi s trgovinskimi cenami nižje za okoli deset do 15 odstotkov, s ponudniki še potekajo.

Razlika v vlagi za 30 odstotkov

Čeprav poleti marsikdo izkoristi sušenje na prostem, pa je v prehodnih obdobjih, ko je v zraku veliko vode, in pozimi sušilni stroj po ocenah ZPS boljša izbira. Raven vlage se namreč lahko ob sušenju perila v prostoru zviša tudi za 30 odstotkov, kar dolgoročno povzroči nemalo težav, saj nastanejo idealne razmere za razvoj glivic, plesni in nekaterih bakterij.

Poleg tega so, kot poudarjajo v ZPS, prednosti sušenja v sušilnem stroju postale še bolj očitne z uvedbo toplotne črpalke. »Ta tehnologija v kombinaciji z zaprtim krožnim sistemom in ponovno uporabo odpadnega vročega zrak omogoča hitrejše segrevanje zraka, kar zagotavlja občutne prihranke pri porabi električne energije,« navajajo na ZPS. Po njihovih izračunih lahko potrošniki s sušilnim strojem s toplotno črpalko pri stroških za električno energijo v povprečju prihranijo okoli 70 evrov na leto v primerjavi s klasičnim kondenzacijskim modelom.