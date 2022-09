»Zima bo lahko dolga tudi osem mesecev, Ljubljana bo ogrevana,« je na redni tedenski novinarski dejal župan Mestne občine Ljubljana. Energetika Ljubljana bo v dveh toplarnah kombinirala biomaso, premog in plin, rezervna različica pa je ekstra lahko kurilno okolje.

Približno polovica stanovanjskih objektov v Ljubljani je na vročevodu, zato v teh primerih težav po Jankovićevih besedah ne bo, uporabniki pa bodo imeli, tako župan, najnižjo možno ceno glede na trenutne razmere. Tretjina stanovanjskih objektov pa se ogreva s plinom. Tega bo sicer po županovih besedah dovolj, a še vedno ni jasno, po kakšni ceni. Zato so imeli na občini sestanek s predstavniki vlade na to temo.

Vlado so prosili, da prouči dva predloga. Prvi je, da bi bila cena elektrike in plina zamejena tudi za ljubljanska javna podjetja in zavode, pri čemer je pričakovanje občine le to, da so pokriti stroški Energetike Ljubljana. Drugi predlog pa je, da država namesto 10 odstotkov v tej sezoni razdeli 90 odstotkov brezplačnih emisijskih kuponov. Janković ocenjuje, da so predlogi za vlado sprejemljivi.

Janković se namreč sprašuje, kaj se bo zgodilo jeseni in pozimi z vsemi javnimi objekti in javno infrastrukturo, ko gre za cene energije. Ocenjuje, da bodo v Ljubljani do konca leta, če ne bo ukrepov, zaradi visokih cen elektrike in plina ustvarili 20 milijonov evrov negativnega rezultata, možnih je dodatnih 10 milijonov evrov negativnega učinka. V tej luči je izpostavil tudi zahtevo občin za višjo povprečnino.

Megavatna ura toplote dražja za 6,5 evra

Energetika Ljubljana je sicer pred dnevi objavila, da je zaradi naraščajočih nabavnih cen energentov s 1. septembrom zvišala cene toplotne energije. Variabilna cena toplote se je tako zvišala za 7,6 odstotka oz. za 6,50 evra za megavatno uro.

Kot so še navedli v Energetiki Ljubljana, bo proizvodnja toplote in elektrike v enoti Termoelektrarne-toplarne Ljubljana (TE-TOL) tudi v prihajajoči ogrevalni sezoni temeljila na obstoječi premogovni tehnologiji, medtem ko obratovanje nove plinsko-parne elektrarne načrtujejo za prihodnje leto.

Janković je danes spomnil, da je bila ob odločitvi za skupno okoli 140 milijonov evrov vredno naložbo v novo plinsko-parno enoto v termoelektrarni-toplarni v ljubljanskih Mostah cena plina 20 evrov za megavatno uro.

Ko se je kriza na energetskih trgih okrepila, so se v Energetiki Ljubljana odločili za podaljšanje dobav indonezijskega premoga. Pogodba z dobaviteljem, tako Janković, velja še dve leti, se je pa cena v letu dni dvignila z 82 na 222 evrov na tono. Pred dnevi je v Koper prišla ladja s 145.000 tonami, na zalogi je še 60.000 ton, januarja naj bi priplula še ladja z dodatnimi 145.000 tonami.

A Janković vztraja, da bodo novo plinsko-parno enoto konec oktobra na vsak način zagnali, novembra pa bo tehnični pregled. Projekt je zaključen 90-odstotno, s kakšno zmogljivostjo pa bo v nadaljevanju delovala, pa bo odvisno od razmer, je sklenil župan.