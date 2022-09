Kako zelo priljubljen in zaželen pri navijačih je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, lahko te dni vidimo na evropskem prvenstvu v Kölnu. Drese Dallasa, njegove ekipe v ligi NBA, je moč opaziti na vsakem koraku in to ne samo v okolici dvorane na dneve tekem. Pred hotelom Marriott, kjer so nastanjene vse ekipe skupine B, po cel dan kampirajo lovci na avtograme in skupne fotografije, ko pa se 23-letni Ljubljančan pojavi, nastane kaos, v katerem ne manjka prerivanja. A Dončić se je več kot očitno na vse skupaj že navadil, saj mirno ugodi prav vsakemu, pa četudi se nemalokrat dogodi, da ga množica kar preplavi.

Avtograme nekdanji član Olimpije in Reala Madrida neumorno deli tudi v dvorani Lanxess arena, ko si s soigralci pri slovenski reprezentanci ogleduje tekme pred njihovo. Vsak njegov prihod na parket tukajšnji ljubitelji košarke pospremijo z navdušenjem, posebno završi ob omembi njegovega imena pri predstavitvi ekip, navdušenja ob njegovih vrtoglavih potezah pa ni potrebno niti omenjati. »Ni mi težko ugoditi navijačem. Včasih pridejo trenutki, ko si želiš biti sam, a vse skupaj je del tega, kar sem sanjal kot majhen otrok. Kamor koli grem, rad podelim podpise in pristanem na fotografije. Vse skupaj je del posla,« pravi trikratni zaporedni član najboljše peterke v ligi NBA.

Opravičil se je za besede v minuti odmora

Ob navijačih je Dončić silno zaželen tudi pri predstavnikih sedme sile, a so na evropskem prvenstvu priložnosti, ko lahko z njim govorijo, sila redke. Ker so objave in članki o njem med najbolj branimi, so poskušali mediji v BiH po medsebojnem obračunu to izkoristiti in ga prikazati kot nestrpneža. »Proti komu mi to izgubljamo,« je v minuti odmora, med katero je že bilo jasno, da bo Slovenija izgubila, povedal Dončić, dodal temu še nekaj sočnih kletvic ter vrgel plastenko z vodo ob tla. V BiH se je usul plaz kritik na njegov račun, češ da je s tem ponižal nasprotnika, a je bilo lahko vsakomur jasno, da so bile besede izrečene v afektu in ne z omenjenim namenom. »Opravičujem se za izrečene besede, ki so bile nepotrebne. A ko izgubljaš in si živčen, rečeš marsikaj. Nismo bili osredotočeni, naš pristop ni bil pravi in posledica je bil poraz, ki si ga ne bi smeli privoščiti,« je strasti pomiril Luka Dončić in nato potrdil, da so se s soigralci o vsem skupaj pogovorili.

Ker je v igri zelo dominanten in ga nasprotniki težko ustavljajo, se pogosto pri tem poslužujejo tudi grobih potez. Prejeti udarci in padci na parket so tako pri njem stalnica. Nemalokrat je na Dončićevem telesu moč videti posledice, nekoliko bolj pa skrbi črn povoj, ki ga nosi okoli desnega zapestja. Selektor Aleksander Sekulić je zatrdil, da je z njim vse v najlepšem redu in da bi mu zagotovo omenil, če bi ga kaj motilo, a očitno povsem nedolžno vse skupaj ni. »Že dve tekmi sem imel težave v zapestju, proti BiH sem še enkrat padel nanj. Ampak ni nič resnega,« je pomiril Dončić, ki je imel po ponedeljkovem večernem treningu na zapestju obkladek z ledom.

Najraje gleda Srbijo in Grčijo

V dozdajšnjem delu evropskega prvenstva je bilo že kar nekaj grobih sodniških napak, ki so ostale brez posledic. Tako je na tekmi med Gruzijo in Turčijo ura tekla med prerivanjem igralcev, več kot 20 sekund pa nato niso dodali nazaj, na tekmi med Litvo in Nemčijo pa je Jonas Valančiunas po osebni in nato tehnični napaki nasprotnika izvajal le dva prosta meta namesto treh. »Marsikaj se dogaja, kar se ne bi smelo. A s tem se mora ukvarjati Fiba,« sporoča Dončić, ki meni, da je ritem v skupinskem delu za reprezentance prehud. »V petih dneh bomo odigrali kar štiri tekme. Dvakrat je razmak med obračunoma manjši od 24 ur. Posledično je več možnosti za poškodbe, kar bo ujezilo klube. Kakšen dodaten dan odmora v skupinskem delu bi bil več kot dobrodošel.«

Ker se je Slovenija že uvrstila v izločilne boje, nas je zanimalo, koga iz skupine A, v kateri so Gruzija, Turčija, Španija, Belgija, Črna gora in Bolgarija, bi si najbolj želel v osmini finala. »Tako daleč ne gledam. Sploh nisem vedel, s kom se križamo. Zanima nas samo naslednja tekma in vsako želimo dobiti,« odgovarja in dodaja, da si v času, ko Slovenija nima tekem ali treningov rad ogleda tudi ostale obračune na prvenstvu stare celine. »Največkrat si ogledam Srbijo in Grčijo. Zakaj? Saj veste (smeh, op. p). Imajo dva najboljša igralca.«