V sindikatu dobijo vsak dan pisma zaposlenih, v katerih navajajo kršitve delodajalcev. Kršitve delovnega časa, premalo časa za počitek, nadure, ki jih ni mogoče izkoristiti ... Tako zaposleni pripovedujejo, da pridejo v službo ob 5.30, šefi pa prihod ročno popravijo na 6. uro. To se dogaja vsak dan. V enem od pisem, ki ga hranijo v sindikatu, zaposlena piše o nizkem plačilu: »Res sramota, da prodajalec ne zasluži niti minimalne plače, da je treba primakniti dodatek, da se minimalna plača sploh doseže. Ob tem nihče ne pomisli, da je delo prodajalca tudi fizično zelo zahtevno. Prodajalka vsak dan premakne vsaj pol tone izdelkov, ki prispejo v trgovino. Izdelki so naloženi na rolkah, ki so dotrajane ali pokvarjene, imajo polomljene koleščke, klančine so neprimerne ali jih celo ni. Zato ženske premikajo rolke z močjo svojega telesa. Ni čudno, da imajo po dvajsetih letih dela v trgovini težave s hrbtenico, sklepi in tako dalje. In ni čudno, da so apatične, slabe volje, utrujene, izčrpane ... Šefi kričijo, da je treba kazati vesel, nasmejan obraz in tako ali drugače 'guncati afne' potrošnikom. Me zanima, kdo od direktorjev bi bil prešernega razpoloženja po mesecu dni dela ob petkih in svetkih po deset ur na dan za minimalno plačo?« piše prodajalka v pismu in navaja tudi primere mobinga in druge kršitve, o čemer je obvestila tudi ustrezne organe.

Pisma prihajajo iz različnih trgovin (v glavnem živilskih), Ladi Rožič pa strne, da je delo prodajalca fizično vedno bolj naporno, niso redki niti primeri, ko delodajalci namestijo kamere, s katerimi nadzorujejo vsak gib zaposlenega. »Tako ni čudno, da delavcev ne dobijo, zdaj najemajo tujo delovno silo, a tudi ti, ko vidijo, kakšne so razmere, gredo raje v Avstrijo.«

