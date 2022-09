Ta juha je slastna, je kremna in je lepa. Med kuhanjem v kuhinji tako zelo lepo diši. In diši že prav na začetku priprave - nekaj čarobnega je v kuhanju zelenjave – še posebej koruze – na maslu. Božanski vonji!

K čudovitemu vonju pripomorejo tudi začimbe. Kombinacija bazilike, paprike in paradižnikovega koncentrata je prava bomba. Seveda juho lepo dopolni tudi lovorjev list – a pozor: nikar ga ne pozabite odstraniti pred miksanjem, da ga slučajno ne zmiksate. Če vam je pekoča hrana všeč, juho kar pogumno obogati s čilijem, sicer ga izpustite.

Juha se tudi čudovito pogreje. Prav zato je lahko vnaprej pripravite več, razdelite na porcije in ohladite, potem pa le pogrejete in neznansko uživate.

Najprej pa še nekaj odličnih jedi s koruzo:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

1 majhen košček masla in/ali žlica olivnega olja

1/2 čebule

2 korenji

1 steblo zelene

2 stroka česna

4 krompirji

1 zelena bučka

2 storža kuhane koruze ali približno 400 g koruze iz konzerve

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1 žlička sušene bazilike

1 žlička sladke mlete paprike

sol, poper

čilijevi kosmiči (neobvezno)

1 lovorjev list

olivno olje

1 liter zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke)

sveža bazilika

PRIPRAVA

Krompir olupite in narežite na kockice. Zeleno narežite na kocke, korenje pa na kolobarčke, čebulo in česen sesekljajte, bučko pa narežite na kocke. Koruzo obrežite ali pa jo splaknite pod tekočo hladno vodo in dobro odcedite, če uporabite koruzo iz konzerve.

V večji kozici na žlički olja stopite maslo, potem pa dodajte čebulo, zeleno in korenje in kuhajte, da se zelenjava malo zmehča. Dodajte česen in pražite, da česen zadiši, potem pa dodajte še paradižnikov koncentrat, mleto papriko, suho baziliko, čilijeve kosmiče (če jih uporabite) in dobro premešajte. Dodajte še krompir, bučko in koruzo ter premešajte. Dodajte še lovorjev list ter zalijte z jušno osnovo. Kuhajte približno 15 minut, da se zelenjava skuha.

Ko se zelenjava skuha, je približno eno zajemalko prenesite v mikser – ne pozabite odstraniti lovorjevega lista, da ga po pomoti ne zmiksate, dodajte nekaj žlic olja ter šopek sveže bazilike in zmiksajte. To zmes vlijte nazaj v juho, poskusite in dosolite ter popoprajte po okusu ter še enkrat zavrite.

Juho servirajte, okrasite z baziliko, po želji še s čilijem ter še malo popoprajte ter postrezite.