Piloti v potniškem prometu bodo po načrtih z dela odkorakali v sredo ob 00.01, stavka pa bo trajala do četrtka do 23.59. V tovornem prometu bi stavka trajala dan dlje, do petka do 23.59, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lufthansini piloti bodo z dela odkorakali teden po tem, ko je morala Lufthansa minuli petek zaradi stavke odpovedati skoraj vse lete iz Frankfurta in Münchna. Prizadetih je bilo 130.000 potnikov, odpovedana sta bila tudi leta med Brnikom in Frankfurtom.

»Kljub drugačnim sporočilom Lufthansa ni stopila v stik z nami ali posredovala ponudbe,« so zapisali v sindikatu. Po njihovi oceni gre za nerazumljivo ravnanje vodstva, ki vodi v nepotrebno zaostrovanje razmer.

Sindikat VC zahteva 5,5-odstotno zvišanje plač do konca leta, samodejno nadomestilo za inflacijo in prilagoditev plačne lestvice. Po Lufthansini oceni bi to stroške za plače pilotov povišalo za 40 odstotkov oziroma za 900 milijonov evrov.

Na napoved stavke so se že odzvali v Lufthansi, kjer odločitev sindikata obžalujejo.