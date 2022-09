Tarča eksplozije je bil konvoj na cesti med mestoma Bourzanga in Djibo, ki je oskrboval kraje na nemirnem severu države. Razneslo je eno od vozil v konvoju, ki je prevažalo civiliste, večinoma trgovce in študente.

To območje je že več let v primežu nasilja, ki je terjalo več kot 2000 življenj in z domov pregnalo dva milijona ljudi. Napadi, kakršen je bil ponedeljkov, so precej pogosti, za njimi pa praviloma stojijo džihadistični skrajneži.