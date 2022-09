V sredo bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko nekaj megle. Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne na jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 29, na jugovzhodu do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem dopoldne še v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bodo na zahodu krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in Britanskim otočjem je ciklon. Prva vremenska fronta potuje čez severozahodno Evropo proti severovzhodu, druga je dosegla obale zahodne Evrope. Naši kraji so na robu območja visokega zračnega tlaka, s središčem nad Skandinavijo. Od zahoda priteka k nam razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno in toplo. Predvsem v Alpah bodo popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne se bodo pričele pojavljati plohe in nevihte.

Biovreme: V torek bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden. V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Priporočamo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.