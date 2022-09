Tajfun Hinnamnor je ponoči dosegel kopno v bližini pristaniškega mesta Busan, ki so ga prizadeli visoki valovi in močno deževje. Po približno dveh urah je neurje, ki je s sabo prineslo sunke vetra s hitrostjo prek 140 kilometrov na uro, prečkalo mesto Ulsan in se vrnilo nad morje.

Prav v Ulsanu pogrešajo 25-letnega moškega, ki je zgodaj zjutraj padel v narasel potok.

Na jugu države so oblasti v treh provincah zaradi nevarnosti poplav in plazov evakuirale več kot 3400 ljudi, še 15.000 pa so svetovali, naj zapustijo domove. Na območju je poleg tega brez elektrike ostalo približno 20.000 domov.

Oblasti so preventivno zaprle 600 šol, letalske družbe pa odpovedale okrog 250 notranjih letov. Danes se sicer tudi letalski promet vrača v ustavljene tirnice, saj se je tajfun pomaknil proti Japonski.

Tudi od tam že poročajo o prvih posledicah neurja. Na jugozahodu države je brez elektrike ostalo več kot 35.000 gospodinjstev. Tajfun se s sunki vetra, ki dosegajo do 180 kilometrov na uro, pomika proti severovzhodu, najhujše deževje pa se državi obeta danes.

Pristojni so zaradi vetra in dežja že ustavili obratovanje nekaterih vlakov, odpovedanih je tudi najmanj 120 letov, poročanje nacionalne radiotelevizije NHK povzema francoska tiskovna agencija AFP.