Kanado je v nedeljo pretresel množični zločin v provinci Saskatchewan: do smrti je bilo zabodenih deset ljudi, najmanj 18 pa poškodovanih. Žrtve so našli na kar trinajstih krajih odročne, redko poseljene staroselske skupnosti James Smith Cree in v 20 kilometrov oddaljenem Weldonu. Policija je sprožila obsežen lov za 31-letnim Damienom Sandersonom in leto mlajšim Mylesom Sandersonom. Čeprav ju še niso našli, so včeraj proti njima že vložili obtožnico zaradi umora.

Prvi klic o napadu je policija dobila nekaj minut pred šesto uro zjutraj po lokalnem času, nato so klici sledili kot po tekočem traku. Nekaj po sedmi uri je policija izdala opozorilo o nevarnih in predvidoma oboroženih osebah ter svetovala ljudem, naj nemudoma poiščejo varno zavetje. Nedolgo zatem je razkrila imeni, opis in fotografije osumljencev. Opozorilo o nevarnosti je razširila na celotno provinco, nato pa še na sosednji Manitobo in Alberto. »Ne zapuščajte varne lokacije. Bodite pazljivi, koga spuščate v svoj dom,« je pozivala policija. Postavila je številne nadzorne točke, voznikom pa svetovala, naj ne ustavljajo avtoštoparjem. Okoli poldneva je sporočila, da naj bi vozilo osumljencev opazili v Regini, glavnem mestu Saskatchewana, 320 kilometrov južno od kraja napadov. Vozila naj bi črn avto nissan rogue. V Regini je bilo takrat zaradi nogometne tekme na ulicah veliko policistov. »Sta oborožena in nevarna. Če opazite njiju ali vozilo, se ne približujte, ampak takoj zapustite območje in pokličite 911,« je sporočila policija. Še isti večer je objavila, da se osumljenca verjetno še vedno skrivata v mestu in da imata zdaj morda drug avto.

Povezava z drogo?

V kakšnem odnosu sta med seboj, policija ni razkrila. Je pa potrdila, da Mylesa Sandersona iščejo že od maja. Pred časom je bil obsojen na skoraj pet let zapora zaradi napada, ropa, objestnosti in groženj. Ko so ga pogojno izpustili, je izginil. Še vedno uradno ni nič znanega o motivu za grozljiv zločin. Pomočnica komisarja policije v Saskatchewanu Rhonda Blackmore je dejala, da so bili nekateri ljudje lahko tarče, drugi pa morda napadeni po naključju. »V tem trenutku je zelo težko govoriti o motivu.« Voditelji staroselske skupnosti napad povezujejo z drogo. »To je uničenje, s kakršnim se soočamo, ko škodljive nezakonite droge vdrejo v naše skupnosti,« je izjavil Bobby Cameron, vodja Združenja suverenih staroselskih narodov, predstavnice 74 staroselskih skupnosti v Saskatchewanu.

Vas Weldon ima okoli 200 prebivalcev, na območju skupnosti James Smith Cree pa jih živi okoli 2000. Ukvarjajo se s kmetovanjem, lovom in ribolovom. Včeraj je policija začela identificirati žrtve. Calvin Sanderson, voditelj enega od treh plemen, ki sestavljajo James Smith Cree, je povedal, da gre za tesno povezano skupnost, ki je zaradi napadov hudo prizadeta. »Žrtve so naši sorodniki, prijatelji. Tukaj smo večinoma vsi v sorodu, tako da je težko … Grozljivo …« Kanadski premier Justin Trudeau je tragedijo označil kot grozljivo in srce parajočo. »Odgovorne je treba privesti na sodišče,« je bil odločen. »Ni besed, ki bi opisale bolečino in izgubo, ki jo povzroča nesmiselno nasilje. Ves Saskatchewan žaluje za žrtvami in sočustvuje z njihovimi družinami,« pa je sporočil premier province Scott Moe.

Staroselci predstavljajo manj kot pet odstotkov od približno 38 milijonov prebivalcev Kanade. Med njimi je višja stopnja revščine in brezposelnosti ter krajša pričakovana življenjska doba kot med preostalimi Kanadčani.