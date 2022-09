Nick Kyrgios po uvrstitvi v finale Wimbledona, kjer je priznal premoč Novaku Đokoviću, nadaljuje z izvrstnimi igrami tudi na OP ZDA v tenisu. Avstralec je v osmini finala pripravil presenečenje ter izločil branilca naslova Daniila Medvedjeva. Rus, ki je lani v New Yorku preprečil Đokoviću osvojitev koledarskega grand slama, se je prepričal, kako dober je Kyrgios v ključnih trenutkih, ko je v prvem nizu rešil tri zaključne žogice. Kako vrhunsko igra Kyrgios, kaže podatek, da je v slabih treh urah pri zmagi s 7:6 (11), 3:6, 6:3, 6:2 zadel kar 71 odstotkov prvih servisov, zabil pa je 21 asov. Medvedjev je sicer zabil en as več, a je zadel precej manj prvih servisov (59 odstotkov).

Zanimiv je podatek, da je v New Yorku v moški konkurenci nazadnje ubranil naslov Roger Federer pred daljnimi 14 leti. Medvedjev bo s porazom prihodnji teden tudi izgubil številko 1 pred svojim imenom na svetovni teniški lestvici. »Kyrgios je nivo svoje igre dvignil do Novaka Đokovića in Rafaela Nadala. Lahko mu le čestitam. Če bo igral na tej ravni, ima vse možnosti za osvojitev turnirja,« je športno priznal poraz Daniil Medvedjev. »Premagati številko ena na polnem stadionu v New Yorku je nekaj posebnega. Čutil sem, da je imel Daniil kot lanski zmagovalec na ramenih veliko pritiska, zato sem lahko igral bolj sproščeno. Igram neverjeten tenis, na katerega sem ponosen,« pa je pojasnil Nick Kyrgios, ki se bo v četrtfinalu pomeril še z enim Rusom, in sicer Karenom Hačanovom. Le s to razliko, da bo velik favorit, medtem ko je imel pred dvobojem osmine finala na papirju več možnosti Medvedjev.

V ženski konkurenci so znane prve štiri četrtfinalistke. Avstralka hrvaškega rodu Alja Tomljanović je v prvem nizu proti Rusinji Ljudmili Samsonovi rešila kar osem zaključnih žogic. Sedem na svoj servis pri zaostanku s 4:5, eno pa v podaljšani igri. Alja Tomljanović, ki je na zmagoviti poti v New Yorku izločila že Američanko Sereno Williams, se bo v četrtfinalu pomerila z Tunizijko Ons Jabeur, drugi četrtfinalni par pa bo Caroline Garcia – CoCo Gauff.