Po težkem nedeljskem popoldnevu, večeru in noči v Kölnu, ko je slovenska reprezentanca klonila proti BiH, nato pa je padlo nekaj težkih besed, čaka izbrance selektorja Aleksandra Sekulića morda najbolj neugoden nasprotnik v tem trenutku. Nemčija je trenutno hit evropskega prvenstva in po povezanosti igralcev spominja na Slovenijo iz leta 2017. Ob tem imajo kapetan Dennis Schröder in soigralci bučno podporo domače publike, ki vsako tekmo napolni dvorano Lanxess areno do zadnjega kotička.

Povezani z navijači

Moč Nemčije je Slovenija občutila štiri dni pred pričetkom evropskega prvenstva, ko se je na drugi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo optimistično podala na gostovanje v München, tam pa naletela na razpoloženega gostitelja, ki je bil boljši v vseh pogledih košarkarske igre. Predvsem so Nemci dominirali v skoku, z napadalnim spravljali slovenske košarkarje v obup in jih na koncu porazili s kar 19 točkami razlike. Gostitelji evropskega prvenstva po skalpu evropskih prvakov izjemno igrajo tudi v Kölnu. Najprej so brez večjih težav porazili Francijo, nato naredili tisto, kar Sloveniji proti BiH ni uspelo, ko so v drugem polčasu strli žilavega nasprotnika, v tretjem krogu pa so nato v pravi poslastici po dveh podaljških ukrotili še Litvo.

Prvo ime ekipe je odlični 21-letni Franz Wagner, sicer član Orlanda v ligi NBA, ki je pri 208 centimetrih moderen krilni košarkar z odličnim metom od daleč in prodorom. Ob njem so nevarni še Maodo Lo, Johannes Voigtmann, Daniel Theis, Johannes Thiemann in Andreas Obst. Glavni motor in vodja moštva je Dennis Schröder. 28-letnik iz Braunschweiga je v lanski sezoni v ligi NBA nosil dres Houstona, pred tem pa Bostona, LA Lakers, Oklahome City in Atlante. V zadnjem obdobju ga omenjajo kot resno možnost za okrepitev Dallasa Luke Dončića, a Schröder o tem na evropskem prvenstvu noče govoriti, saj pravi, da je osredotočen le na reprezentančne tekme.

»Ko so pred tekmo s Francijo upokojili dres Nowitzkega, smo začutili navijaško moč. Ne gre za število ljudi na tribunah. Šesti igralec do izraza pride, ko je povezan z ekipo. Na naši drugi tekmi sprva ni bilo tako, nato so se dvignili. In mi z njimi. Navijači so vsekakor prednost, ki jo velja izkoristiti,« pravi Dennis Schröder, ki zelo spoštuje slovensko reprezentanco. »Na tekmi v Münchnu smo v drugem polčasu odlično reagirali in se borili. Bili smo fizični in imeli pravi pristop.« Glavni cilj Nemčije bo, kakopak, zaustaviti Luko Dončića. »Je eden najboljših igralcev na svetu. Težko ga je omejiti. Uspe nam lahko le moštveno. Moramo se dobro pripraviti. Vseh 40 minut moramo biti osredotočeni in igrati agresivno tekmo,« ocenjuje Schröder, ki opaža, da Nemčijo vse bolj omenjajo kot enega od favoritov za odličja. »Govorili so o Grčiji, pa Srbiji... Nimam težav s tem. Mi smo osredotočeni nase. Na to namreč imamo vpliv. Na druge stvari pač ne.«

Dončića se bosta lotila Wagner in Giffy

Za analizo Nemčije je v slovenskem trenerskem štabu poskrbel Jernej Valentinčič, ki v prvi vrsti izpostavlja energijo. Če gre Slovenija v tekmo s pravo, je ne more ustaviti skoraj nihče, pravi. Pri Nemčiji izpostavlja Wagnerja in Schröderja ter še nekaj stvari. »Krasi jih hitra tranzicijska in 'pick and roll' igra, postavljenih napadov nimajo veliko. So izjemno agresivni v skoku v napadu, s čimer prihajajo do točk iz drugega, tretjega, tudi četrtega napada. Ob Wagnerju in Schröderju imajo dobre strelce z razdalje, kot je denimo Obst, in obrambne specialiste. Predvidevam, da se bosta Dončića lotila Wagner in Giffy.«

Reprezentanca Nemčije: Maodo Lo (1992, 192 cm), Niels Giffey (1991, 200), Nick Weiler-Babb (1995, 196), Johannes Voigtmann (1992, 209), Franz Wagner (2001, 208), Daniel Theis (1992, 204), Dennis Schröder (1993, 188), Jonas Wohlfarth-Bottermann (1990, 208), Justus Hollatz (2001, 191), Johannes Thiemann (1994, 205), Andreas Obst (1996, 191), Christian Sengfelder (1995, 200).