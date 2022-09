Začenja se nova sezona v skupinskem delu v vseh treh tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), v katerih bo sodelovalo 96 klubov iz 35 držav, med katerimi pa ni Slovenije, saj so vsi štirje predstavniki izpadali že v kvalifikacijah. Ob torkih in sredah bodo tekme lige prvakov, ob četrtkih v ligi Evropa in konferenčni ligi. Zaradi svetovnega prvenstva od 20. novembra do 18. decembra v Katarju bodo skupinski del odigrali v pospešenem ritmu, in končali že v začetku novembra. Na stavnicah najvišje kotirajo Manchester City, ki ima z milijardo in desetimi milijoni evrov tudi najbolj vredno ekipo, PSG (924 milijonov evrov), Liverpool (865), Bayern (847), Real Madrid (787), Tottenham (657), Chelsea (811), Barcelona (793), Atletico Madrid (661) in Juventus (542). Na dnu stavnic so Dinamo Zagreb (vrednost igralskega kadra 96 milijonov evrov), Koebenhaven (77), Šahtar Doneck (74), ki bo tekme zaradi vojne v Ukrajini igral v Varšavi, Viktoria Plzen (25) in Maccabi Haifa (18). Samo za primerjavo: vrednost igralskih zasedb vseh desetih slovenskih prvoligaših skupaj je 56 milijonov evrov, na prvem mestu je Maribor z 10 milijoni.

Liga prvakov brez Ibrahimovića in Ronalda

Sloveniji najbližje tekme v ligi prvakov bodo v skupini E, v kateri bodo igrali Chelsea, Dinamo Zagreb, Salzburg s Slovencem Benjaminom Šeškom in Milan, ki je pred dnevi dobil nove lastnike, potem ko so Američani zanj plačali 1,2 milijarde evrov. Za današnje gostovanje Chelsea v Zagrebu, ki si ga bo ogledal tudi predsednik Uefa Aleksander Čeferin, je takšno zanimanje, da bi lahko prodali 100.000 vstopnic in so bile razgrabljene v treh urah. Šeško s Salzburgom na tekmi z Milanom ne bo zaigral proti svojemu vzorniku Zlatanu Ibrahimoviću. Klub 40-letnega Šveda zaradi okrevanja po poškodbi kolena sploh ni prijavil za ligo prvakov in naj bi se na igrišča vrnil šele na začetku prihodnjega leta. V ligi prvakov ne bo tudi drugega velikega zvezdnika, Portugalca Cristiana Ronalda, saj se Manchester United vanjo ni uvrstil. Ko je 37-letni Ronaldo, ki je tudi v Manchestru trenutno le rezerva (na šestih tekmah je igral le 212 minut od 540) videl, da bo ostal brez lige prvakov, se je ponujal številnim klubom v tem tekmovanju (Bayern, Atletico Madrid, Chelsea, Napoli...), a nihče ni pokazal zanimanja za podpis pogodbe.

Napetosti med Al-Khelafijem in Agnellijem

Derbi večera bo v Parizu, kjer bo PSG gostil Juventus, za katerega bo zaigral tudi Argentinec Angel di Maria, ki je poleti prestopil v Torino, potem ko je sedem let igral za Parižane. V tej tekmi ne gre le za bitko na igrišču, ampak so velike napetosti tudi med predsednikoma klubov Al-Khelafijem (PSG) in Agnellijem (Juventus). Predsednik PSG je Agnellija obtožil, da je izdajalec, ker je hotel ustanoviti superligo. Prvi favorit tekmovanja Manchester City bo gostoval pri Sevilli, ki je v slabi formi, saj je na prvih štirih tekmah španskega prvenstva osvojila le točko. Trener Seville Julien Lopetegui se ukvarja s problemom, kako ustaviti 22-letnega Erlinga Haalanda, ki je na šestih tekmah dosegel že deset zadetkov in takšnega začetka sezone ni imel v v še nobenem izmed prejšnjih klubov.