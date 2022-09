Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj dobila svojega nasprotnika v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Čeprav je večina pričakovala, da bo to Nizozemska, je za presenečenje poskrbela Ukrajina, ki je zmagala s 3:0 (16, 19, 18). Nizozemski odbojkarji, ki so prvi del svetovnega prvenstva opravili z odliko, saj so v svoji skupini premagali Egipt (3:0), Argentino (3:2) in Iran (3:1), so pred dvobojem z Ukrajinci, ki so igrali v Katovicah, veljali za velike favorite. Toda še enkrat več se je v športu pokazalo, da je vlogo favorita treba upravičiti tudi na igrišču, kar bo jutri ob 21. uri veljalo tudi za slovenske odbojkarje.

»Dejansko je to veliko presenečenje. Ukrajina se je po letu 1998, ko je igrala na Japonskem in bila deseta, šele drugič uvrstila na svetovno prvenstvo, pa še to zaradi sankcij proti Rusiji. Morda je k temu pripomogel tudi nacionalni naboj. Vemo, kakšno je trenutno stanje v Ukrajini, in zato je ta naboj zdaj še toliko večji. Ukrajinci so dali vse od sebe, njim ta zmaga resnično veliko pomeni,« je po tekmi povedal trener ukrajinskih korenin Oleg Gorbačov, nekdanji selektor slovenske ženske reprezentance, ki že trideset let živi in dela v Sloveniji.

Šmuc: Ključna ustavitev Nimirja

Ukrajina je v predtekmovanju igrala v skupini A. V Katovicah so v prvi tekmi izgubili s Srbijo z 0:3, v osmino finala so se uvrstili po zmagah nad Tunizijo (3:0) in Portorikom (3:1). Z dvema zmagama je bila deseta najuspešnejša v skupinskem delu, Nizozemska je bila sedma. Čeprav so Ukrajinci v Stožicah igrali prvič, so se hitro prilagodili dvorani in v vseh elementih odbojkarske igre nadigrali nizozemske odbojkarje. Predvsem pa so zaustavili njihovega najbolj nevarnega igralca, Abdela-Aziza Nimirja, po rednem delu prvenstva s 85 točkami najbolj učinkovitega igralca.

»Moč Nizozemske je njen korektor Nimir. Če nasprotna ekipa zaustavi njega, je na dobri poti, da zmaga. To je Ukrajincem zelo dobro uspevalo, kajti Nizozemci kakšnega drugega izstopajočega igralca v svoji ekipi nimajo. Je pa to tudi zame veliko presenečenje,« je na kratko tekmo komentiral tudi Tomi Šmuc, nekdanji slovenski reprezentant, ki je bil kot mnogi pred tekmo prepričan, da se bo v četrtfinale uvrstila Nizozemska.

»Z ugotovitvami Šmuca se strinjam. Ukrajinci so imeli skozi vso tekmo zelo dober servis, saj so za pet asov naredili le enajst lastnih napak, predvsem pa so Nizozemce oddaljili od mreže. Od tu izhaja veliko število blokov v ukrajinsko korist, kar dvanajst, Nizozemci pa so dosegli le enega. V tretjem nizu so se Nizozemci že predali,« meni Gorbačov, sicer trener in predsednik Odbojkarskega kluba Olimp.

Gorbačov tekme ne more izgubiti

»Trideset let je že tega, kar sem zapustil Ukrajino, zato bi težko ocenjeval njihovo kakovost. Mislim, da bo v četrtfinalu v vlogi favorita Slovenija, ji pa ne bo lahko. Zavedati se moramo, da Ukrajina nima česa izgubiti, lahko bo igrala sproščeno, brez obremenitve, in če pristop ne bo pravi, se to lahko hitro maščuje. Tekma proti Nizozemski je pokazala, da Ukrajinci delajo zelo malo lastnih napak, še tiste, ki so bile, so bile bolj igralne napake, medtem ko so jih Nizozemci naredili ogromno. Zato je tudi prišlo do te razlike. Verjetno je tudi Slovenija računala, da se bo v četrtfinalu pomerila z Nizozemsko, zdaj se bo morala popolnoma usmeriti na Ukrajino, pred njo pa je le še en dan priprav. V ukrajinski ekipi je zelo neugoden levoroki korektor Oleh Plotnicki, ki je obenem tudi odličen server. Toda tudi, ko je Nizozemska dobro servirala, je imela Ukrajina dober sprejem, saj je prejela le dva asa,« je na vse težave, ki se lahko obetajo slovenskim odbojkarjem, opozoril 61-letni Gorbačov, ki je na vprašanje, za koga bo v sredo navijal, diplomatsko odgovoril: »Za dobro odbojko, jaz te tekme ne morem izgubiti.«

Najbolj učinkoviti igralci tekme med Ukrajino in Nizozemsko so bili Vasil Tupči s 14 točkami, dve manj je dosegel Ilija Kovalov, ki se je izkazal se je tudi s štirimi bloki in tremi asi, enajst jih je k zmagi prispeval Oleg Plotnicki. V razglašeni nizozemski ekipi je enajst točk dosegel Thijs Ter Horst, samo deset pa Nimir.