V sporočilu opozarjajo, da se med zaposlenimi v informativnem programu, MMC-ju in tudi v drugih enotah nadaljujejo premestitve in grožnje z disciplinskimi ukrepi, napovedujejo pa se tudi nove menjave na uredniških in voditeljskih mestih osrednjih informativnih oddaj.

Zaradi prisotnosti zaposlenih v studiu ob koncu oddaje, ki jo je sredi avgusta vodil Saša Krajnc, po naročilu direktorja TVS Uroša Urbanije zoper te zaposlene pripravljajo disciplinske ukrepe. Poleg tega še vedno ni jasno, kako bo odgovorna urednica Jadranka Rebernik ukrepala zoper voditelja in urednico televizijskega Dnevnika, Krajnca in Vesno Pfeiffer, ki sta v skladu s poklicnimi merili sporočila, da je objavo enega od prispevkov izrecno naročila odgovorna urednica Rebernik, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Z današnjo navzočnostjo v studiu izražamo odločen protest proti vsem oblikam pritiskov in groženj vodstva TV in RTV, torej generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Ob tem se kolegom iz drugih enot RTV zahvaljujemo za razumevanje, podporo, solidarnost, saj se vsi zavedamo pomena javnega medija za demokratično in strpno družbo,« so bili jasni, kot so se podpisali, »zaskrbljeni ustvarjalci vsebin na RTV«.

Opozorili so tudi na nenehno spreminjanje in hude kršitve Programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022, kar je po njihovem mnenju povzročilo programsko škodo. »V elitnem večernem terminu, v katerem je bila predvajana oddaja Studio City, ki je bila brez argumentov in pojasnil očitno ukinjena, bo po novem predvajana ponovitev pogovorne oddaje z drugega sporeda Televizije Slovenija. Po prvotni večmesečni zamudi se je že po nekaj mesecih predvajanja močno skrčil tudi informativni blok na drugem sporedu (oddaja Panorama z rubrikami in Magnetom),« so bili še kritični ustvarjalci vsebin na RTVS.

Sodelavci informativnega programa svarijo, da je zaradi skrajšanja vseh dnevnoinformativnih oddaj ter ukinitve ali predrugačenja nekaterih drugih oddaj in kršitev PPN ogroženo njihovo temeljno poslanstvo obveščanja javnosti o dogajanju doma in po svetu in s tem tudi pravica javnosti do obveščenosti. Obenem pa se soočajo tudi s krizo vodenja in kaotičnimi odnosi, naročenimi prispevki, rezanjem izjav, grožnjami, kazenskimi premestitvami in šikaniranjem zaposlenih, še izpostavljajo.