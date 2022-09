Po izjemnem začetku evropskega prvenstva in zmagah proti Litvi in Madžarski je slovenska košarkarska reprezentanca proti Bosni in Hercegovini doživela trenutek streznitve. Poraz sam po sebi ne bi bil tragičen, če ne bi bilo dogodkov po njem. Kapetan Goran Dragić je vidno jezen ob vprašanju, zakaj ni igral v večini druge in polovici tretje četrtine, povedal, naj to razloži selektor in odkorakal, Klemen Prepelič pa je bil še bolj neposreden, saj je izustil, da ne igralci ne strokovni štab na tekmo niso bili pripravljeni. Kakšna je bila noč na ponedeljek v hotelu Marriott v Kölnu, si lahko le predstavljamo, a sodeč po besedah generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Radoslava Nesterovića, so lahko takšne stvari po težkem porazu celo dobrodošle.

Obrazi naslednje jutro so bili pravi

»Ne bi ravno rekel, da so po porazu padale težke besede. To je normalna situacija za moštvo, ki želi narediti rezultat. Redko se zgodi, da zmagaš vse tekme na evropskem prvenstvu. Včasih je za končni uspeh potreben tudi kakšen poraz. Ne rečem, da je to pozitivno, a takšen dogodek je lahko tudi prebujenje, da bo boljše nadaljevanje. Če sem povsem odkrit, bi bil precej bolj zaskrbljen, če bi bili igralci po taki predstavi tiho. Če ne bi bilo nobene reakcije. To bi bilo šele slabo, ker bi pomenilo, da jim je vseeno. Tako pa se vidi, da so bili jezni, ker so želeli zmagati. V obzir je treba vzeti tudi dejstvo, da so bile po porazu glave vroče. Velikokrat so že bile podobne situacije in še bodo. Igralci so dovolj pametni in izkušeni, da vedo, kaj storiti,« je pred hotelom Marriott, kjer sicer po cel dan kampira veliko število košarkarskih navdušencev in čaka na trenutek, ko bo iz njega prikorakal Luka Dončić, pojasnjeval Radoslav Nesterović, ki je deloval povsem brezskrben. Je generalni sekretar KZS jutro po težkem porazu videl odziv na obrazih igralcev, kot si ga je želel? »Pravi so, to vam lahko zagotovim. Ne smem uporabiti besede, ker je preveč vulgarna, a si lahko predstavljate.«

Slovenija je v zadnjem tednu prikazala veliko nihanj v predstavah. Od slabih v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Nemčiji in BiH, do dobrih proti Litvi in Madžarski. »Vedeti morate, da v skupinskem delu evropskega prvenstva ekipe odigrajo pet tekem v sedmih dneh. Ritem je hujši kot v ligi NBA. Pride slabši dan, ko pade koncentracija, nasprotnik se razleti in stvari lahko izgledajo slabe. Črto bomo vlekli po koncu. Ocenjevati stvari sredi prvenstva nima večjega smisla. Igralci so garali dva meseca, če štejemo še junijski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Prepričan sem, da ne bodo vrgli stran vloženega dela. Stopili bodo skupaj in dali svoj maksimum,« ostaja pozitiven Nesterović.

Naslednja na vrsti za Slovenijo je Nemčija, ki pred domačimi navijači prikazuje odlične igre in je v skupini B še edina brez poraza. »Po zaenkrat videnem so ob Srbih najboljši na prvenstvu. Če hočeš biti, kjer hočemo biti mi, potem moraš premagati praktično vse na tej poti. Kalkulacij ne sme biti, saj se ti to lahko hitro maščuje,« razmišlja Nesterović ob dejstvu, da si je Slovenija kljub porazu proti BiH že zagotovila mesto v izločilnih bojih. Prepričan pa je, da bo Slovenija prikazala drugačno predstavo kot proti BiH. »Tekma bo težka, a prepričani bodite, da bodo igralci pripravljeni.«

Murić komaj čaka, da vidijo, ali so ali niso

Eden tistih, ki v težkih trenutkih vedno stopi v ospredje, je Edo Murić. V zadnjem obdobju je prav zato tudi opravljal vlogo kapetana, a jo je prepustil Goranu Dragiću ob njegovi vrnitvi. V vsakem primeru ostaja 30-letni Ljubljančan eden od vodij ekipe. »V tekmo z BiH smo šli zaspano. Očitno smo mislili, da smo že vnaprej zmagali. A kar smo videli, je to, da nekatere reči v igri še ne gredo tako, kot bi morale. Je pa bolje, da se to zgodi prej kot prepozno. Recept je jasen – imamo še dve tekmi v skupini, ki ju moramo dobiti. Komaj čakamo, da dobimo priložnost za popravo vtisa in da vidimo, ali smo ali nismo,« je povedal vedno odkritosrčni Edo Murić, ki poudarja, da mora Slovenija vedno igrati na vso moč in z veliko energije. »S slabim začetkom smo BiH dovolili, da se razigra. Ko pustiš, da Roberson zadeva, postane koš zanj kot bazen. Mi smo zelo odvisni od tega, kar naredimo v prvih petih, desetih minutah. Če se takrat razletimo, nas noben ne ustavi. Vsako tekmo moramo začeti kot proti Litvi. Dobili smo opozorilo, ki nas je zabolelo in gremo naprej. Popraviti moramo tudi igro proti conski obrambi, s katero so nas presenetili. Skok pa je stvar želje. Vedno moramo vsaj izenačiti energijo nasprotnika, če želimo upati na zmago.«

Ostre besede kapetana Gorana Dragića in Klemna Prepeliča po tekmi so po mnenju Murića stvar vročih glav. »V moštvu so stvari takšne, kot morajo biti. Goran ima tak karakter, da hoče zmagovati. Ko je videl, da moštvu ne gre dobro, je pustil na parketu 'celega sebe'. Vrnil se je, da nam pomaga. Porazi ga bolijo, a bomo hitro nazaj na pravih tirnicah,« je sklenil Murić.