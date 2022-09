No, neke vrste slovenščini, s katero opisujejo, kako bo »svojo vrhunsko, ekskluzivno in ikonično zabavo ponudila in prvič prenašala do milijonov domov po vsej Evropi«. Prenašali bodo »ekskluzivne televizijske in gledališke premiere filmov Paramount Pictures in Universal Pictures, dveh najstarejših studiev v Hollywoodu, ki skupaj prinašata v hollywoodske blagajne skoraj 50 % dobička« (kar je bilo poudarjeno dvakrat), in »izbor novih filmskih uspešnic po predstavitvi v kinih in domači zabavi« (slednje je bilo označeno z rumenim poudarkom).

Glede na prebrano smo lahko samo hvaležni, da se niso lotili tudi projekta slovenskih podnapisov svojih pretočnih vsebin. Ker bi bili gotovo ekskluzivno ikonični.