Orka po imenu Tokitae, popularno znana kot Lolita, bo morda kmalu osvobojena. Zadnjih 52 let je preživela v bazenu ameriškega akvarija Miami Seaquarium, aktivisti pa se borijo za njeno vrnitev v ocean, kjer bi v miru preživela svoje zadnje dni. Upajo celo, da se ji bo morda uspelo ponovno združiti s svojo družino. Njena mati je kljub svojim letom, po podatkih naj bi jih štela devetdeset, še živa. Prav tako pa jo skrbniki pogosto videvajo, kako v iskanju lososov vodi jato kitov ubijalcev v morju pred Seattlom.

Živalim dolgujemo upokojitev v naravnem okolju

Tokitae je pred množico turistov nastopala 48 let in izvajala trike, kot so skoki, vrtljaji in dvigovanje trenerja v zrak. Kampanjo za njeno izpustitev podpira ves svet, od aktivistov, domorodnih skupin in filantropov. »Vsem tem živalim v ujetništvu dolgujemo priložnost, da se vrnejo in zaživijo v okolju, ki je čim bližje njihovemu naravnemu. Dolgujemo jim upokojitev in aktiven pokojninski program. To, da jim v zameno damo nekaj takega, je najmanj, kar lahko storimo,« je dejal Charles Vinick iz Whale Sanctuary Project, ki pomaga izpustiti kite v ujetništvu po vsem svetu.

Odločitev o izpustitvi Tokite bi lahko sprožila vprašanja o njeni sposobnosti preživetja v divjini po toliko letih v ujetništvu, pa med drugim piše Plantbasednews. Howard Garret, znanstvenik in aktivist za kite, ki je že leta 1995 začel s številnimi aktivnostmi načrtoviti njeno izpustitev, verjame, da jo je mogoče vrniti v severozahodni del Tihega oceana. Kot je zapisal v svojem poročilu, bi jo lahko varno poslali na deseturno pot iz Miamija do ene od lokacij na otokih San Juan. Tja bi prišla v udobnih nosilih, podloženih z volneno tkanino in hladno vodo. Če bo to uresničeno, bo njena izpustitev redek primer. Vendar je možno.

Uspešno reševanje Willyja

Poglejmo primer. Keiko, ki je igral Willyja v filmih Free Willy, je bil rehabilitiran v morski ogradi v Oregonu v 90. letih prejšnjega stoletja, preden je še pet let živel v divjini na Islandiji. »Vendar je bil Keiko precej mlajši od Tokitae, star je bil 22 let. Ne vem, ali bo Tokitae kdaj izpuščena, a trenutno potekajo številne aktivnosti za njeno vrnitev v varno in zaščiteno morsko območje, kjer bo v svojih domačih vodah še naprej lahko deležna človeške oskrbe. Če ji bo uspelo, bo do konca življenja potrebovala veliko prostora in hrane,« je še povedal Garret.

Možno je tudi, da bo končala na 405.000 kvadratnih metrov velikem omejenem območju, ki ga vodi Whale Sanctuary Project v Kanadi. Pomisleki so se pojavili tudi glede te selitve v Kanado, zaradi njenega slabega zdravja in možnosti, da bi lahko razširila potencialne okužbe na druge južne kite ubijalce.