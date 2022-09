Poduhovljeni srbski predsednik Vučić in kuharska vizija Tomaža Kavčiča

V Beogradu je minule dni potekal največji vinski dogodek na Balkanu, prvi mednarodni vinski sejem z imenom Vinska vizija odprtega Balkana, na katerem je sodelovalo nekaj več kot 350 vinarjev in vinskih hiš iz 39 držav, od vseh balkanskih držav do Madžarske, Italije, Francije, Španije, Turčije, držav Južne in Severne Amerike ter Afrike, ZDA, Gruzije in drugih, med njimi so bili na sejmu tudi slovenski vinski in kuharski zvezdniki.