Dirka skozi vas z lesenimi vozički

Adrenalin, tekmovalni duh, stari običaji in zabava. To je bila rdeča nit prireditve Dirka z garami za veliko nagrado Senice, s katero so ljubitelji tradicije in starin tudi letos dokazali, da se lahko preprost ročni voziček, ki je bil nekdaj namenjen za pomoč pri kmečkih opravilih, spremeni v dirkalno prevozno sredstvo.