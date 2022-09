Tudi v občini Logatec se število starostnikov povečuje. Njihove težave so predvsem bolezen, osamljenost in oslabelost. »Kljub temu da se njihove potrebe za življenje doma spreminjajo, si želijo, da bi čim dlje ostali v domačem okolju, kar pa seveda vpliva na njihovo zdravstveno stanje in gmotni položaj njih samih ter ožje družine,« je zapisal vodja občinskega oddelka za splošne zadeve Rudolf Leban.

Pri tem pogrešajo obiske, da malo poklepetajo, izvejo kakšno novico, malo pokritizirajo in tudi kaj zaupajo. Veliko jih živi v bloku, kjer ni dvigala in so ovirani pri gibanju. Tudi sosedski odnosi so po njegovih navedbah postali bolj hladni, ni več klepetov ob kavici in podobno.

Zato novi dnevni center s pestrim programom dejavnosti po mnenju Lebana predstavlja eno od pomembnih organiziranih oblik pomoči, kjer starostniki še vedno ostajajo v domačem okolju, hkrati pa vzpostavljajo nove stike, se družijo z vrstniki, opravljajo različna opravila, se razgibavajo, prepevajo in si s tem popestrijo svoje življenje. Poleg tega bo center razbremenil svojce.

S pomočjo dnevnega centra bo torej starejšim omogočeno, da bodo čim dlje ostali v domačem okolju. Hkrati pa lahko preživljanje časa v centru po besedah Lebana pripomore k lažjemu prehodu v celodnevno institucionalno varstvo.

Dnevni center, ki bo odprt od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro, bo poleg pestrega programa dejavnosti uporabnikom ponujal tudi prehrano. »Nekaj stroškov tega bo treba pokriti tudi s plačilom uporabnikov,« je pripomnil.

Dnevni center, ki so ga začeli graditi lansko jesen, je zgradil logaški dom starejših s pomočjo sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj in države, ki sta za 1,3 milijona evrov vreden projekt prispevala dobrih 700.000 evrov, zemljišče pa je zagotovila logaška občina, so še povedali na občini. x sta