Ministrstvo pripravljeno tudi na najbolj črn scenarij zaradi epidemije covida-19

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je po srečanju s predstavniki zdravstva dejal, da so dokazali, da zmorejo v kratkem času pripraviti dobro vsebino. Pripravili so način, kako bo družba kljub okužbami s koronavirusom ostala odprta, zdravstveni sistem pa bo zmogel zdraviti vse bolnike. Pred zimo so pripravljeni tudi na najbolj črn scenarij.