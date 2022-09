Goloba so na srečanje spremljali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, minister za infrastrukturo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič.

Na drugi strani so gospodarstvo predstavljali predsednik GZS Tibor Šimonka, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš ter predstavniki nekaterih podjetij.

DZ je že sprejel zakon o pomoči gospodarstvu zaradi višjih cen elektrike in plina, ki predvideva 40 milijonov evrov pomoči za gospodarske subjekte, tudi tiste v sektorju kmetijstva in ribištva. Gre za prvi sveženj pomoči gospodarstvu, a kot je pred časom poudaril premier, bodo razmere drugo leto bolj zahtevne, zato bo potrebna obsežnejša pomoč, predvidoma tudi do ene milijarde evrov.

Tudi gospodarstvo je v preteklih tednih večkrat pozvalo h konkretnim ukrepom za razbremenitev v prihodnjem letu. Mednje po oceni GZS sodijo ukrepi, kot so kapica na ceno energentov tudi za gospodarstvo, skrajšani delovni čas in čakanje na delo.