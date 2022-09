Na sestanku so predstavniki društva predlagali tudi, da bi se v šolah več pogovarjali o raku pri otrocih. »Res želimo, da bi se več govorilo o tem in bolj ozavestilo tudi učence in vrtčevske otroke,« je povedala Urška Kolenc.

»V bistvu gre za to, da se v šolstvo vključijo tudi vsebine, s katerimi bi se seznanili otroci, da rak obstaja, da lahko prizadene otroke in pa na kak način, naj se otroci s tem soočajo,« pa je pojasnila predsednica DZ. V šoli bi se po njenih besedah morali pogovarjati o tem, kako sprejeti otroka, ki ima raka ali ki ga je prebolel, kako ga čim bolj vključiti in razumeti njegovo stisko.

Pomembno je, da so otroci, predvsem tisti, ki so po intenzivnem zdravljenju, čim bolj sprejeti na čim prijetnejši način, je dejala Urška Klakočar Zupančič.

Predsednica DZ je opozorila, da se moramo zavedati, da je rak smrtonosna bolezen, ki ne izbira, obolijo pa tudi otroci.» Zato moramo biti še posebej občutljivi, če se taka bolezen pojavi pri otrocih, in združiti vse naše moči, uporabiti vse znanje in tudi finančna sredstva, da tem otrokom pomagamo, če je le mogoče, k popolni ozdravitvi,« je dejala v izjavi za medije.

Društvo Junaki 3. nadstropja sestavljajo starši otrok, ki so zboleli za rakom. Na sestanku s predsednico Klakočar Zupančič so povedali, da so zadovoljni z zdravstvenim sistemom, z obravnavo otrok z rakom in intenzivnim zdravljenjem.

September je mesec ozaveščanja o otroškem raku, njihov simbol pa je zlata pentljica. Na prihodnji seji DZ bodo zato zlate pentljice ponudili tudi vsem poslankam in poslancem, je še povedala predsednica državnega zbora.