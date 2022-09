Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem v svojem rednem nagovoru ponoči poudaril, da se ukrajinske zastave vse pogosteje vračajo v kraje, kamor spadajo, in dodal, da v državi ni več prostora za okupatorje.

Kljub ukrajinski protiofenzivi na jugu države so ruske sile še vedno primarno osredotočene na zavzetje vzhoda, medtem ocenjujejo v Londonu. Glavni osi ruskega napredovanja sta v smeri mest Bahmut in Avdijivka, je danes sporočilo britansko ministrstvo za obrambo.

»Razlog za osredotočenost na vzhod Ukrajine je politični cilj osvojitve regije Doneck. Potem bi lahko Kremelj razglasil osvoboditev celotnega Donbasa,« so sporočili z ministrstva in hkrati dodali, da so ruske sile zelo verjetno že večkrat zamudile roke za dosego tega cilja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrstvo je v svoji izjavi navedlo tudi ukrajinske oblasti, da naj bi ruske enote omenjeni cilj po novem dosegle do 15. septembra. »Malo verjetno je, da bodo to dosegli, kar pa bi lahko zapletlo tudi njihove načrte za izvedbo referendumov o priključitvi zasedenih ozemelj,« so še dodali.

Ukrajinska vojska je pretekli teden prebila rusko frontno črto v južni regiji Herson in to označila za uvodno fazo obsežne protiofenzive. Moskva je Herson zavzela že ob začetku invazije. Ta regija, ki je bistvena za ukrajinsko kmetijstvo, je pomembna tudi zato, ker meji na polotok Krim, ki si ga je Moskva priključila marca 2014.