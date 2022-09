Celoten postopek uvedbe evra bo potekal v treh fazah. Prva faza je prikazovanje dvojnih cen po fiksnem menjalnem tečaju, ki se je začelo danes.

Druga faza se bo začela 1. januarja 2023 z uvedbo evra in bo trajala do 14. januarja. Kupci bodo storitve in izdelke v tem obdobju lahko plačevali v evrih ali kunah, trgovci pa jim bodo tudi takrat, ko bodo plačilo izvedli v kunah, morali vrniti evre.

Tretja faza se bo začela 15. januarja 2023, ko bo evro postala edina uradna plačilna valuta.

Trgovci so dvojno prikazovanje cen večinoma začeli že v juliju in avgustu. Največ izzivov pričakujejo v obdobju dvojnega obtoka, med 1. in 14. januarjem 2023, ko bodo morali sprejemati tako evre kot kune in vračati evre.