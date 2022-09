Potem ko je bila tekma med Gorico in Muro (0:0) daleč najslabša v letošnji sezoni, je Celje z najboljšo predstavo sezone na gostovanju na Bonifiki povsem nadigralo Koper (2:0). Koprčani so pred tekmo ostali brez Jamajčana Kaheema Parrisa, ki je za rekordno odškodnino v zgodovini kluba več kot milijon evrov prestopil v Ukrajino v Dinamo Kijev. Na Bonifiki so tako poleti s prodajo treh igralcev (Colley, Žužek, Parris) zaslužili dva milijona evrov, a precej izgubili na kakovosti, saj novi igralci še niso izpolnili pričakovanj,

Maribor je znova razočaral navijače, saj je šele v sodnikovem dodatku rešil točko proti Taboru iz Sežane, ki je v Ljudskem vrtu vodil z 2:0, potem ko sta zadela Kouao in Stanković. Mariborski junak je bil kapetan Kronaveter, ki je znižal izid in podal Reapsu za izenačenje v 92. minuti. »Na prvi polčas sploh nismo prišli, saj smo bili brez želje, teka, agresivnosti in bojevitosti. Zame kot trenerja je bil to šok. Z boljšim odzivom v drugem delu smo se izognili porazu, a vseeno sem jezen in nesrečen. Ko je najbolj borben na igrišču najstarejši igralec pri 36 letih, dodaten komentar ni potreben. Dodatno me jezi, saj zdaj zmaga v Murski Soboti nima takšne teže. Težko sprejem, da dela na opravljajo stoodstotno zavzeto,« je bil po tekmi jezen trener Maribora Damir Krznar, ki ga zdaj čakajo tri gostovanja. Tabor je po Muri še na drugem gostovanju zapored ostal brez zmage, potem ko je prejel gol v sodnikovem dodatku. »Tudi Maribor nam je nekaj malega dovolil, da smo imeli svoje trenutke, a smo naredili preveč napak, da bi tekmo mirno pripeljali do konca. Mariboru smo puščali preveč prostora, zato sem malo jezen,« je povedal trener Tabora Dušan Kosić.

Za Olimpijo je bil derbi Ljubljanske kotline šokanten, saj so zelo oslabljene in pomlajene Domžale odlično odprle gostovanje v prestolnici. Že po 20 minutah so vodile z 2:0, potem ko sta gola dosegla Mutavčić s strelom z razdalje in Durdov po bliskovitem protinapadu. Borbeni Domžalčani so z globinskimi podajami prebijali obrambo Olimpije, ki je veliko bolje zaigrala v drugem polčasu, ko ji je v 15 minutah uspel popoln preobrat z dvema goloma Nukića in Ruia Pedra.

Izidi 8. kroga v 1. SNL: Gorica – Mura 0:0, Koper – Celje 0:2 (0:2, Ikwuemesi 29, Gbamble 40), Maribor – Tabor 2:2 (0:1, Kronaveter 66, Repas 92; Kouao 36, Stanković 62), Olimpija – Domžale 3:2 (0:2, Nukić 53, 67, Rui Pedro 68; Mutavčić 3, Durdov 20), danes ob 17.30: Radomlje – Bravo (v Domžalah).

Izidi 6. kroga v 2. SNL: Beltinci – Krka 0:1, Dob – Bilje 1:2, Dekani – Primorje 0:1, Rudar – Grosuplje 2:0, Nafta – Aluminij 1:3, Fužinar – Ilirija 0:4, Slovenska Bistrica – Krško 2:1, Triglav – Rogaška 0:1, vrstni red: Krka in Aluminij po 16, Bilje 12, Nafta 11, Beltinci 10, Ilirija in Rogaška po 9, Rudar in Slovenska Bistrica po 8, Primorje 7, Fužinar in Dob po 6, Dekani in Krško po 5, Grosuplje 2 in Triglav 1.