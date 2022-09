Bog harmonije, inteligence in modrosti

Besedica Mazda izhaja iz Ahura Mazde, boga harmonije, inteligence in modrosti iz najzgodnejše civilizacije v Zahodni Aziji. Ključni člani Toyo Kogyo so Mazdo razumeli kot simbol začetka vzhodne in zahodne civilizacije, pa tudi kot simbol avtomobilske civilizacije in kulture. Mazdini pretekli oglaševalski slogani so bili Bolj ko gledaš, bolj ti je všeč (do zgodnjih 80. let), Doživite Mazdo (sredina 80. let), Intenzivna predanost vašemu popolnemu zadovoljstvu, to je Mazdina pot (konec 80. let), Zdi se mi prav (1990–1995), Strast do ceste (1996), Vstopi. Bodi ganjen. (1997–2000). Od leta 2000 Mazda uporablja besedno zvezo Zoom-Zoom za opis tega, čemur pravi »čustvo gibanja«, kar naj bi bilo neločljivo povezano z njenimi avtomobili. Leta 2015 so lansirali novo kampanjo pod sloganom Vožnja je pomembna, kar sovpada s prenovljenim MX-5.