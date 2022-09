Zanimivo, da je na temo avtomobila, ki ga poganja voda, napisano veliko takšnega, kar meji na verjetno. Tako naj bi študenti v Indiji izumili avto, ki ga poganjata voda in posebna aluminijska tablica, ki jo je treba zamenjati vsakih 1000 kilometrov, liter vode pa naj bi zadostoval za 300 kilometrov vožnje. Proces zamenjave tablice naj bi trajal 15 minut, njena cena pa je 5000 rupij oziroma dobrih 60 evrov. Toda v osnovi gre za električni avto, izvor energije pa je aluminij, ki se kot ogljikovodiki in vodik lahko oksidira, reakcija pa sprosti energijo. V tem primeru sprosti vodik, ki pa je gorivo. Toda aluminij nekdo vseeno mora narediti. Dejansko samo voda brez dodatnega izvora energije ne more poganjati avta. Bistvo se skriva v generatorju, ki cepi vodo na vodik in kisik, posledično pa nastane gorivo, vodik. Generator mora od nekod dobiti energijo, ki je po vsej verjetnosti električna, se pravi, da nekdo na koncu plača račun.

Ovir pri avtomobilu, ki bi ga poganjala zgolj voda, je tako veliko, prva in največja pa je izvor energije. Zato imamo avte na vodik, pri katerih vodo z elektriko cepimo prej in potem v avto natočimo samo vodik. To so avti na gorivne celice. Lahko pa seveda samo napolnimo s to isto elektriko baterijo v avtu, kjer so izkoristki največji. Vsaka pretvorba pa seveda zahteva davek, izgube v učinkovitosti. Kljub temu je že davnega leta 1980 Stanley Meyer trdil, da je zasnoval avto buggy, ki ga poganja voda, čeprav je zelo nedosledno pojasnjeval način njegovega delovanja. V nekaterih primerih je trdil, da je svečke zamenjal s posebnim cepilnikom vode, ugotovili pa so, da je šlo dejansko za gorivno celico, ki je vodo razdelila na vodik in kisik. Meyerjeve trditve niso nikoli neodvisno preverili, leta 1996 pa so ga na sodišču v Ohiu spoznali za krivega »grobe in hude prevare«, saj naj bi s svojim projektom pridobil sredstva potencialnih investitorjev in jih odškodoval.

Žebelj na krsto razmišljanj o vodi kot pogonskem sredstvu pa so tudi sušna obdobja, kot smo ga na primer občutili nedavno. Vode je primanjkovalo na vseh koncih. Si predstavljate, da bi jo morali točiti še v avtomobile? Večina bi obstala na parkirnih mestih, poslovna škoda, ker bi marsikateri delavec moral ostati doma, namesto da bi se zapeljal na delovno mesto, pa bi bila ogromna. Ideja kolega iz uvoda žal ne pije vode, potrebno bo iskati naprej.