Razmerje moči na 77. kolesarski dirki po Španiji je pred 14. in 15. etapo kazalo v prid mladega belgijskega kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela. Kolesar Quick-Stepa si je v gorah na severu Španije in na edinem posamičnem kronometru privozil skoraj tri minute prednosti pred slovenskim izzivalcem Primožem Rogličem. Trdoživi Zasavec še enkrat več dokazuje svoje največje kvalitete, v kar nedvomno spadata trma in nepopustljivost. Kljub navidez izgubljenem položaju je pred najtežjima etapama zatrjeval, da je »do Madrida še daleč in daz šele prihaja v pravo formo«. Presenetljivo optimistične besede 32-letnika glede na prikazano na prvih 13. etapah, a očitno je vedel, kaj govori.

Pravi preporod v gorah je prikazal v soboto, ko se je na ciljnem vzponu na La Pandero z napadom štiri kilometre do cilja otresel vseh kapetanov, ki se borijo za visoka mesta v skupnem seštevku dirke. S stisnjenimi zobmi je Evenepoelu odvzel 48 sekund, ker pa je etapo zaključil na tretjem mestu, je štiri sekunde prejel še s strani bonifikacij. Slovenski šampion je poslal jasno sporočilo, da je še vedno živ, dodatno pa ga je motiviral slab dan tekmeca, ki je čudežno izgubil manj kot minuto. Sledila je še kraljeva etapa s ciljem na 2512 metrih nadmorske višine na Sierri Nevadi. Teren idealen, da se Rogla povsem vrne v igro, a sobotna etapa je očitno pustila nekaj posledic. Čeprav je Evenepoel zopet trpel, je 32-letnik napadel zgolj dober kilometer pred ciljem, s čimer pa je pridobil pomembnih 15 sekund. »Iskreno se nisem najbolje počutil, a na koncu sem prestal to zahtevno etapo. Vseeno mi je uspelo nekaj malega časa vzeti, bolje je namreč pridobiti 16 sekund, kot jih izgubiti,« je bil tudi z nedeljskim nastopom zadovoljen član Jumbo-Visme.

Roglič je tako v dveh dneh proti tekmecu pridobil dobro minuto in boj za skupno zmago naredil zanimiv. Na roko mu gre tudi trasa, saj ima v zadnjem tednu priložnost za nove napade v sredo, četrtek in predvsem soboto, ko so na sporedu novi zahtevni tereni.