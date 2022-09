Podatki o raziskovalnih dosežkih za zdaj ostajajo dostopni

Agencija za raziskovalno dejavnost ARRS je hotela s prvim septembrom ukiniti dostop do osrednjega arhiva znanstvenih podatkov eObrazci. Ob protestu znanstvenikov so to namero tik pred zdajci odložili. Delovanje agencije je pod drobnogledom, saj je med Janševo vladavino delno postala politični plen.