Fajonova in Tonin brez izzivalcev pred kongresoma

Socialni demokrati so imeli v soboto klavzuro, krščanski demokrati bodo podobno formo srečanja organizirali v prihodnjih dneh. Skupna točka obeh dogodkov so predsedniške in lokalne volitve ter priprave na kongres. Obe stranki bosta na kongresih izbirali novo vodstvo, pri čemer položaja Tanje Fajon in Mateja Tonina nista ogrožena.