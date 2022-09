Alja Tomljanović je teniška igralka, ki bo šla v zgodovino, da je zadnja na OP ZDA v New Yorku premagala Sereno Williams. Američanom je s porazom 23-kratne zmagovalke turnirjev največje četverice zmanjkalo nekaj medijskega streliva, ki so ga prenesli na Lauren Davis. Američanka se je prvi igralki sveta Igi Šwiatek sicer solidno upirala, vodila v drugem nizu celo s 4:1, a je Poljakinja vendarle dobila dvoboj s 6:3, 6:4 ter se drugo leto zapored uvrstila v osmino finala. Lani je Igi Šwiatek pot v četrtfinale preprečila Švicarka Belinda Benčić, letos pa bo imela na drugi strani za tekmico Nemko Jule Niemeier.

»Najbolj me veselil, da sem ves čas verjela v svojo zmago, tudi ko sem se znašla v težkih trenutkih. Strinjam se, da sem si napredovanje priborila težje, kot kaže rezultat. Lauren igra zelo raznovrstno in nepredvidljivo, zato mi je nekajkrat prekinila ritem. K sreči sem ga vselej našla nazaj ter dvoboj pripeljala do cilja,« je zmagovito pot opisala Iga Šwiatek, ki letos v New Yorku še ni izgubila niza.

Richard Gasquet je bil tekmec po meri Rafaela Nadala. Španec se je namreč z 18. medsebojno zmago na ravno tolikih dvobojih prepričljivo uvrstil v osmino finala. Nadal je imel v uvodnih dveh krogih nekaj težav, tokrat pa se zdi, da je naravnal svojo levico. Španec je več kot 60 odstotkov točk dobil, ko sta se tekmeca borila na osnovni črti. Po treh krogih je Nadal v tej statistiki drugi. Več točk je v odstotkih z osnovne črte dosegel le njegov rojak Pablo Carreno Busta. Nadal se bo v osmini finala pomeril z Američanom Francesom Tiafoejem, ki je bil v treh nizih boljši od Argentinca Diega Schwartzmana.

V moški konkurenci izpostavimo še Andreja Rubljova. Rus je za uvrstitev v osmino finala s 3:2 v nizih in super podaljšani igri premagal Kanadčana Denisa Šapovalova. Žreb je do Rusa neizprosen, saj ga v naslednjem krogu čaka Cameron Norrie. Britanec je za razliko od Rusa vse tri dvoboje v New Yorku dobil brez izgubljenega niza.