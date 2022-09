Etapa od Mortosa do Sierre Nevade je postregla z zgolj 152 kilometri, a je z razlogom veljala za kraljevo etapo letošnje Vuelte. Po že dveh tednih dirkanja so koelsarji že zelo utrujeni, za namenček pa so se morali povzpeti kar 2512 nad morje. Edini klanec ekstra kategorije na letošnji 77. dirki po Španiji.

Vse je bilo kot nalašč pripravljeno, da slovenski šampion dokončno zlomi mladega Belgijca in se povsem vrne v boj za skupno zmago na dirki. Odlično delo je opravila tudi ekipa Jumbo-Visme, ki je na začetku klanca, ko je bi ta najbolj strm, navila izjemno močan tempo. 22-letni Belgijec se je izkazal za izjemno trdoživega tekmeca in ob ekipnem napadu Nizozemcev ni popustil. V manjše težave je zapadel tudi Roglič. Priložnost za napad sta tako izkoristila Miguel Angel Lopez in Enric Mas, ki sta se odpeljala 10 kilometrov do cilja na 22-kilometrskem klancu. Slovenec in Belgijec nista reagirala, a tudi oba napadalca nista odšla daleč, saj je Evenepoel še enkrat več dokazal, da je odličev v vožnji na tempo. A Belgijec energije za pokrivanje napadov enostavno ni imel, zato je moral poskusiti tudi Roglič, ki pa ni imel več moči, kot da to stori v zadnjem kilometru. S pospeševanjem se je uspel otresti tekmeca in do cilja je uspel nabrati novih 15 sekund v boju za skupno zmago, kar pomeni, da ima Evenepoel za zadnji teden dirkanja le še dobro minuto in pol prednosti pred prebujenim Rogličem.

Etapa je sicer pripadla ubežniku Thymen Arensman, ki je imel največ moči v skupini ubežnikov.